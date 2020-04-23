В Мурманске вдвое снизят стоимость проезда для дошкольников

Стоимость проезда в автобусах и троллейбусах Мурманска для дошкольников в возрасте от 7 до 8 лет с 1 мая снизится вдвое. Постановление об этом подписал глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Согласно документу, одна поездка для детей этого возраста в общественном транспорте будет стоить 16 рублей 50 копеек.

Расплатиться за проезд с учетом этой льготы можно будет с помощью электронной транспортной карты дошкольника, которая выдается в кассе депо № 2 обслуживающего городские маршруты транспортного предприятия.

Оформление и выдача электронной карты дошкольника начнется 27 апреля. Для этого потребуется копия свидетельства о рождении ребенка, копия удостоверения личности его законного представителя и согласие на обработку персональных данных.