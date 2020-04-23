Новости

Pininfarina готовит конкурента кроссоверу Ferrari Purosangue 16:00
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве 15:59
Замглавы МЧС России получил новую должность 15:57
Власти Мадрида отменили все мероприятия до ноября 15:56
Как коронавирус разоряет ведущие англоязычные университеты 15:52
В Липецке завели дело на сбежавшего из больницы пациента с COVID-19 15:50
В Ростовской области исправительные колонии открыли интернет-магазины 15:50
В МЧС выступили против ужесточения наказания за палы и поджоги 15:48
Нижегородцев подключат к федеральной системе выдачи QR-кодов 15:48
Песков: В РФ не видят значительных успехов по выполнению Минских соглашений 15:47
Учительница из Астрахани пойдет под суд за совращение подростка 15:40
Роспатент ускорит рассмотрение заявок на изобретения для борьбы с вирусами 15:36
Московская медсестра зарезала мужчину во время ссоры 15:35
В Марий Эл на экс-главврача завели дело из-за похищения младенца 15:29
Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны 15:28
Renault и Nissan начнут выпускать модели друг друга 15:25
В Екатеринбурге из-за COVID-19 отменили майские шествия и Парад Победы 15:18
ФАС проверит ритейлеров из-за случаев роста цен на лимоны 15:18
Лукашенко: В лечении людей должна быть задействована вся вертикаль власти 15:10
Бывший участник шоу "Голос" стал доставщиком еды в Калининграде 15:10
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом 15:10
Под Калининградом подростка насмерть завалило грунтом 15:09
В Мурманской области снимут запрет на любительскую рыбалку 15:09
В России впервые клонировали теленка 15:07
В поездах дальнего следования пассажирам измерят температуру 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 15:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мурманской области снимут запрет на любительскую рыбалку

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

С 24 апреля в Мурманской области будет снят запрет на любительскую рыбалку для жителей региона с использованием маломерных судов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по эпидемиологической безопасности.

Правда, необходимо соблюдать ряд условий, отметили в оперштабе. У рыбака должна быть регистрация по месту жительства или пребывания на территории региона и письменное согласование главы администрации муниципалитета, где предполагается использовать лодку или катер. Делать это можно только в целях любительского рыболовства.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму разрешат заниматься одиночными видами спорта

При каждом выходе в море у членов экипажа не должно быть признаков простуды. Все они должны использовать маски, перчатки и стараться соблюдать дистанцию. Кроме того, на борту судна должно находиться в два раза меньше лиц, чем допускают его технические характеристики.

- Сегодня идет тресковая путина, и многие местные жители хотят вернуться к привычному образу жизни и запастись на год треской с помощью своих лодок, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем видеообращении. - Мы считаем возможным разрешить такую рыбалку, но исключительно для местных жителей.

Напомним, использование маломерных судов было ограничено с 4 апреля вместе с другими запретами. Это было сделано во избежание притока большого количества туристов из крупных российских городов, отметил глава региона. Данные меры оправдали себя: среди жителей прибрежных населенных пунктов в Заполярье нет случаев заражения коронавирусом. Но если местные жители будут использовать разрешение выходить в море на маломерных судах для привлечения туристов на морскую рыбалку, Андрей Чибис пообещал вернуть запрет.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика Работа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
ЦБ снизил курс доллара почти на 2 рубля, евро - на 3 рубля
За сутки в России подтверждено 4774 случая COVID-19 в 81 регионе
ФАС проверит ритейлеров из-за случаев роста цен на лимоны
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В России изменились правила покупки билета на поезд
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются