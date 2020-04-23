В Мурманской области снимут запрет на любительскую рыбалку

С 24 апреля в Мурманской области будет снят запрет на любительскую рыбалку для жителей региона с использованием маломерных судов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по эпидемиологической безопасности.

Правда, необходимо соблюдать ряд условий, отметили в оперштабе. У рыбака должна быть регистрация по месту жительства или пребывания на территории региона и письменное согласование главы администрации муниципалитета, где предполагается использовать лодку или катер. Делать это можно только в целях любительского рыболовства.

При каждом выходе в море у членов экипажа не должно быть признаков простуды. Все они должны использовать маски, перчатки и стараться соблюдать дистанцию. Кроме того, на борту судна должно находиться в два раза меньше лиц, чем допускают его технические характеристики.

- Сегодня идет тресковая путина, и многие местные жители хотят вернуться к привычному образу жизни и запастись на год треской с помощью своих лодок, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем видеообращении. - Мы считаем возможным разрешить такую рыбалку, но исключительно для местных жителей.

Напомним, использование маломерных судов было ограничено с 4 апреля вместе с другими запретами. Это было сделано во избежание притока большого количества туристов из крупных российских городов, отметил глава региона. Данные меры оправдали себя: среди жителей прибрежных населенных пунктов в Заполярье нет случаев заражения коронавирусом. Но если местные жители будут использовать разрешение выходить в море на маломерных судах для привлечения туристов на морскую рыбалку, Андрей Чибис пообещал вернуть запрет.