В Мурманской области у осужденного ИК-23 нашли коронавирус

У осужденного, отбывающего наказание в колонии ИК-23 в поселке Ревда Мурманской области, обнаружен коронавирус. Об этом сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности. Выяснилось, что заражение протекало у осужденного бессимптомно. Заболевший изолирован и находится под постоянным наблюдением медработников. Круг его контактов уже установлен.

- На исследовании находятся 135 биоматериалов контактных лиц - как среди осужденных, так и среди сотрудников колонии, - сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева. - В колонии введен полный карантин, ее персонал переведен на режим работы внутри учреждения. Отменены все краткосрочные и длительные свидания. Введен целый блок противоэпидемических мероприятий. Каков реальный масштаб заражения, сегодня сказать пока невозможно, это зависит от результатов анализов.

Сотрудники колонии будут оставаться на работе в течение 14 суток без возможности выхода за пределы учреждения, уточнили в оперштабе. Помещения колонии обрабатываются дезинфицирующими средствами, проветриваются и обеззараживаются бактерицидными лампами. Помимо этого, в ИК-23 круглосуточно дежурят медики и имеется достаточный запас лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Всего в Мурманской области подтверждено 606 случаев заражения коронавирусной инфекцией.