В Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку

Петербургская полиция проверяет информацию о похищении молодой женщины. Полицию вызвал ее брат, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Тельмана накануне среди бела дня.

- Установлено, что около 14.10 во дворе дома № 44 трое неизвестных в медицинских масках черного цвета, применив физическую силу, посадили в припаркованный рядом автомобиль Mazda 3 гражданку 1994 года рождения, после чего иномарка с места скрылась, - рассказали в главке.

В машину с похищенной сел только один из преступников, двое других добежали до припаркованного неподалеку автомобиля ВАЗ-2104 и также скрылись. У полиции уже есть версии, кто именно причастен к похищению. Их и девушку сейчас ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.