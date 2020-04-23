В Петербурге жениху грозит уголовное дело за похищение невесты

Петербургским полицейским удалось обнаружить местонахождение девушки, которую накануне силой увезли от дома на улице Тельмана трое неизвестных в черных медицинских масках. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент оказался частью традиционного национального обряда "похищение невесты".

- Работая по горячим следам, сотрудники полиции задержали "героя" этих событий в городе Тихвине Ленобласти, что находится в нескольких часах езды от Петербурга, - рассказали в главке. - Им оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Разыскиваемая девушка находилась вместе с ним.

По имеющимся данным, это уже второе похищение той же невесты. Первое состоялось в феврале, родственники заявили в полицию, но девушка отказалась от претензий. Теперь жениху может грозить уголовное дело, хотя жизнь и здоровье потерпевшей вне опасности.

- С учетом действующего российского законодательства мужчине может грозить реальное лишение свободы, так как его действия подпадают под нормы уголовного кодекса и трактуются как преступления против свободы, чести и достоинства личности, - пояснили в управлении.