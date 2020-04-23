В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей

В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет по Северной столице.

В ведомстве полагают, что на протяжении последних пяти лет менеджер выводил деньги со счета своего клиента.

К моменту, когда 84-летний клиент банка заметил пропажу денег, менеджер уже успел их потратить и уволился из банка. Пострадавший обратился в правоохранительные органы.

Сейчас с подозреваемым общаются следователи. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения на период расследования.