В Петербурге станцию метро закрыли из-за задымления в киоске

В Петербурге станцию метро "Политехническую" временно закрыли из-за задымления киоска, сообщает пресс-служба городской подземки.

Поезда проезжают мимо "Политехнической" без остановки, к станции стягиваются сотрудники экстренных служб.

Данная ситуация вряд ли сможет повлиять на ситуацию с загруженностью красной ветки петербургской подземки.

Сейчас в связи с введенным в городе ограничениями пассажиропоток в метрополитене Санкт-Петербурга уменьшился более чем на 80 процентов. Даже в час пик поезда ходят полупустыми.