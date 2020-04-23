Новости

Разведка США не нашла доказательств искусственного происхождения COVID-19 11:23
Подозреваемый в подготовке массового убийства тюменец помещен в психстационар 11:21
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом 11:18
Disney готовит "полностью женский" сериал по "Звездным войнам" 11:17
40 морякам загранплавания разрешили вернуться в Крым через обсерватор 11:15
В Выборге нашли старинные изразцы с символами шведского могущества 11:14
Власти сообщили, когда введут пропускной режим в Челябинской области 11:13
Минпросвещения: Телеуроки охватят до пяти миллионов школьников 11:11
Школы Крыма компьютеризируют 11:10
Больница в Коммунарке получила лекарства на 39 млн рублей 11:07
Ford представил электрический Mustang. Он очень мощный и быстрый 11:01
Приморец неделю проходил с застрявшей в горле рыбной костью 11:00
"Аэрофлот" сократит количество полетов в мае 10:57
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом 10:56
В Кировской области арестованы братья, избившие фельдшера "скорой" 10:56
Японцы сняли новый мультфильм с Чебурашкой и Крокодилом Геной 10:55
В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу 10:53
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая 10:51
Госсекретарь США призвал сменить руководство ВОЗ 10:50
В ДНР установили памятник Чехову 10:50
В Москве от коронавируса вылечились уже 2448 человек 10:49
В Иркутской области спасли пропавших на зимнике водителей и ребенка 10:48
В Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку 10:46
В Киргизию разрешили въезд иностранным специалистам 10:44
В Москве рассказали, куда пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 11:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Выборге нашли старинные изразцы с символами шведского могущества

Текст: Вера Черенева

На Замковом острове в Выборге археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили изразцы XVII века, сообщает председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой на своей странице "ВКонтакте".

Фото: iStock
В Пскове археологи нашли древнее грузило в форме iPhone

Находка была сделана при надзоре за проводимыми раскопками на Замковом острове. По предварительным данным, изразцы датируются XVII веком, когда Выборг находился во власти Швеции.

Интерес специалистов вызывают образцы со львами. Дело в том, что эти животные до сих пор присутствуют на государственном гербе Швеции, а в средние века образ льва был очень популярен в высшем обществе, считался символом отваги и могущества.

Справка "РГ"

Ряд исследователей склоняется к мнению, что изначально Выборг был построен новгородцами. Достоверно известно, что к 1293 году эта территория уже принадлежала шведам, которые построили здесь Выборгский замок. В ходе Северной войны границы Швеции сдвинулись на запад и Выборг вошел в состав Российской империи.

Общество История Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России изменились правила покупки билета на поезд
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции