В Выборге нашли старинные изразцы с символами шведского могущества

На Замковом острове в Выборге археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили изразцы XVII века, сообщает председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой на своей странице "ВКонтакте".

Находка была сделана при надзоре за проводимыми раскопками на Замковом острове. По предварительным данным, изразцы датируются XVII веком, когда Выборг находился во власти Швеции.

Интерес специалистов вызывают образцы со львами. Дело в том, что эти животные до сих пор присутствуют на государственном гербе Швеции, а в средние века образ льва был очень популярен в высшем обществе, считался символом отваги и могущества.

Справка "РГ"

Ряд исследователей склоняется к мнению, что изначально Выборг был построен новгородцами. Достоверно известно, что к 1293 году эта территория уже принадлежала шведам, которые построили здесь Выборгский замок. В ходе Северной войны границы Швеции сдвинулись на запад и Выборг вошел в состав Российской империи.