Вологодец замуровал коллегу в подвале хлебозавода

В Вологодской области задержали 28-летнего работника хлебозавода, которого подозревают в убийстве коллеги. По версии следствия, молодой человек убил женщину и замуровал ее тело в подвале столовой хлебозавода.

ЧП произошло в селе Сямжа, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. О пропаже молодой женщины 1993 года рождения ее мать сообщила 19 апреля. 22 апреля в ходе поисковых мероприятий специалисты нашли тело, практически полностью замурованное цементной смесью. Подозрение пало на коллегу погибшей.

Как предполагают следователи, молодой мужчина задушил свою жертву 4 апреля. Затем подозреваемый в течение нескольких дней отсылал с ее телефона сообщения, чтобы девушку не сразу бросились искать.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и мотив преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".