Жители города Усинска Республики Коми в нынешнем апреле получили счета за отопление, которые повергли их в шок. Согласно квитанциям, им придется выложить по несколько десятков тысяч рублей.

- Мне прислали квиток, в котором стоит сумма 17 тысяч рублей, представляете? - возмущается Ольга Суворова. - Каким образом мы могли столько денег потратить на отопление нашей небольшой квартиры?! Просто в голове не укладывается!

Ольгу поддерживают и другие усинцы. Люди возмущаются, недоумевают, требуют разъяснений по поводу огромного счета. Собираются подавать коллективные иски в суд на Усинскую тепловую компанию.

Там ошибку не признают и, объясняя произошедшее, ссылаются на действующее жилищное законодательство. Согласно ему, в квитанциях за март 2020 года отражен перерасчет потребления тепловой энергии за 2019 год на основании показаний общедомовых узлов учета.

Дело в том, что прошлый год выдался холодным, а отопительный сезон - необычно длинным, объясняют в компании. Завершили топить лишь 24 июня, а новый сезон начали уже 27 августа. Таким образом, тепло в Усинском районе подавалось в течение 302 дней. Нормативная же продолжительность - 278. Получившийся перерасход сочли возможным компенсировать сейчас, полгода спустя.

В организации добавили, что готовы оказать меры поддержки нуждающимся - ввести рассрочку и временно не выставлять пени. Но горожане все равно не согласны, тем более что нынешняя зима была аномально теплой.

Скандал вышел на республиканский уровень. Власти Коми согласились с тем, что столь большие цифры в квитанциях справедливо поставили усинцев в тупик, и инициировали проверку.

По ее итогам в 68 домах выявлены нарушения при монтаже общедомовых приборов учета, что могло повлечь некорректное начисление. Все данные проверки передали в прокуратуру. Именно она и примет окончательное решение. Усинская тепловая компания пока отозвала корректировки только по одному из многоквартирных домов.