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23.04.2020 11:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

40 морякам загранплавания разрешили вернуться в Крым через обсерватор

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Условием возвращения моряков загранплавания в Крым будет их письменное согласие пройти двухнедельный карантин в одном из обсерваторов Крыма. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Заявка на возвращение крымчан поступила от одной из фирм, нанимающих моряков на суда загранплавания. Всего вернуться домой планируют 40 человек, в том числе 10 севастопольцев.

Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор

- Фирма оплачивает им чартерный рейс через Калининград и московский аэропорт Домодедово, - уточнила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму Наталья Пеньковская.

Вернуться моряки смогут лишь при условии письменного согласия провести две недели в обсерваторе. Без соблюдения этого условия чартерный рейс не вылетит в направлении Крыма.

- Если не будет согласия моряков пройти карантин в обсерваторе, борт самолета мы просто не допустим в аэропорт Симферополя, - сказал Сергей Аксенов.

По поручению главы Крыма подготовлены изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Для всех возвращающихся из-за рубежа двухнедельное пребывание в обсерваторе станет обязательным. А для лиц, поступающих в него по решению суда, пребывание в нем станет платным.

В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

Вчера в Евпаторийский обсерватор поступили туристы, вернувшиеся чартерным рейсом из Таиланда. Всего в обсерваторах Крыма сейчас находится 98 человек. Большинство из них размещены в евпаторийском медизоляторе на базе одной из здравниц города. Туда же поступят моряки загранплавания при возвращении в Крым. Количество мест в евпаторийском обсерваторе увеличено до 180 коек.

По данным оперативного штаба, около 30 крымчан остаются в Индии, жители республики также находятся в США и других странах.

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