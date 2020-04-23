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23.04.2020 11:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

ГИБДД начала карантинные проверки транспорта в Астрахани

Текст: Николай Грищенко
Фото: Максим Коротченко

В Астраханской области после введения 20 апреля обязательного режима самоизоляции сотрудники ГИБДД перешли на работу в усиленном режиме. Вместе с полицейскими и бойцами Росгвардии они ведут учет всех водителей и пассажиров, прибывающих в регион.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Кроме постов ДПС инспектора ГАИ несут службу на городских улицах и проверяют у автомобилистов цель поездки, наличие специального пропуска или QR-кода.

"Проверка занимает не более двух минут. Большинство остановленных астраханцев относится к ним с пониманием", - сообщили в пресс-службе МВД региона.

Только за 22 апреля о нарушении режима обязательной самоизоляции составлено 112 административных протоколов. Например, задержанная участковым полицейским 30-летняя астраханка пояснила, что гуляла по мосту через Волгу, так как очень хотела посмотреть на весенний пейзаж с высоты.

Всего сотрудниками МВД проверено как соблюдают режим самоизоляции свыше восьми тысяч жителей региона. О правонарушениях, связанных с несоблюдением карантина, можно сообщить по телефонам +7 (8512) 40-09-02, 40-01-79 либо 102.

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