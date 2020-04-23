На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора. Это самый большой показатель с начала пандемии. В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 539 человек (в том числе у 42 детей).

По информации краевого Оперативного штаба, среди заболевших - 32 женщины и 26 мужчин (среди них пять несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет).

При этом 30 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, по восемь - в Сочи и Ейском районе, три - в Лабинском районе, по два - в Абинском, Динском и Тихорецком районах, по одному - в Тимашевском, Славянском и Усть-Лабинском районах.

- 21 пациент находится в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. Зафиксировано 16 летальных исходов. 104 пациента выписано с выздоровлением, в том числе 16 человек за последние сутки, - рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Сообщается, что медицинские организации обратилось с подозрением на коронавирусную инфекцию 2 160 человек (в том числе 247 детей). В данный момент продолжают стационарное лечение 1 212 человек (95 детей). Под наблюдением врачей в поликлиниках по месту жительства остаются 7 473 человека, из них 632 ребенка.

Лабораториями Роспотребнадзора проведено 24 183 исследования, лабораториями регионального минздрава - 33 748 исследований. В обсерваторах находится 700 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.