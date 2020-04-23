Ростовская область стала лидером ЮФО по числу больных коронавирусом

Ростовская область стала регионом-лидером на юге России по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки вирус оказался подтвержден у 71 жителя Дона, а общее количество заболевших инфекцией составило 469 человек.

Для сравнения в Краснодарском крае за сутки вирус COVID-19 оказался подтвержден у 58 человек, в Волгоградской области - 20, в Астраханской области - 17, в Калмыкии - 6, в Севастополе - 6, в Крыму - 5, в Адыгее - 1.

На стационарном лечении в Ростовской области находятся 93 человека, из них трое в тяжелом состоянии, в обсервации - 25 пациентов.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону усилен режим самоизоляции. Сотрудники МВД осуществляют проверку всего автотранспорта на въездах в мегаполис. Особое внимание уделяется автомобилям из других регионов.

С 23 апреля в городе начали действовать новые спецпропуска, которые получили свыше 320 тысяч человек. Сотрудники МВД будут проверять документы у пассажиров общественного транспорта. Как рассказала советник губернатора Ростовской области Светлана Мананкина, водитель такси и пассажиры также должны иметь при себе пропуск и паспорта.