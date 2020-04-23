Ростовский пенсионер нанял киллера для убийства двух бизнесменов

Житель Ростова-на-Дону обвиняется в подготовке убийства двух человек. Для этого он планировал привлечь киллера.

Как сообщает региональная прокуратура, по версии следствия, 65-летний ростовчанин, опасаясь, что два предпринимателя изымут у него земельные участки в хуторе Каменной Брод, предложил своему знакомому за вознаграждение убить бизнесменов.

"Так же он передал ему денежные средства для приобретения огнестрельного оружия", - сообщили в ведомстве.

Однако знакомый пенсионера предпочел сообщить о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, и ростовчанина задержали. Возбужденное уголовное дело уже направлено в суд.