Школы Крыма компьютеризируют

В течение 2020 года в Крыму оснастят компьютерами и интерактивными досками 102 школы. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик.

По ее словам, оснащение запланировано в рамках региональной программы "Цифровая образовательная среда".

- Речь идет о комплектах для класса, которые включают в себя компьютеры и интерактивные доски, - уточнила Лаврик. - В 2021 году намечено приобрести 300 таких комплектов, в 2022-м - 167.

Сейчас около четверти крымских школ успешно применяют интернет-платформы, к которым подключены интернет-дневники и электронные журналы. Но около двух тысяч школьников Крыма не имеют доступа в интернет.

- Это дети как в Симферополе и Ялте, так и в далеких селах, - уточнила министр. - Минобразования пытается решить эту проблему вместе с министерством внутренней политики, информации и связи РК.

Министр также сказала, что введенный в Крыму режим повышенной готовности не повлиял на дату окончания учебного года, и тот в соответствии с календарным графиком завершится в общеобразовательных школах 22 мая.