Новости

Разведка США не нашла доказательств искусственного происхождения COVID-19 11:23
Подозреваемый в подготовке массового убийства тюменец помещен в психстационар 11:21
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом 11:18
Disney готовит "полностью женский" сериал по "Звездным войнам" 11:17
40 морякам загранплавания разрешили вернуться в Крым через обсерватор 11:15
В Выборге нашли старинные изразцы с символами шведского могущества 11:14
Власти сообщили, когда введут пропускной режим в Челябинской области 11:13
Минпросвещения: Телеуроки охватят до пяти миллионов школьников 11:11
Школы Крыма компьютеризируют 11:10
Больница в Коммунарке получила лекарства на 39 млн рублей 11:07
Ford представил электрический Mustang. Он очень мощный и быстрый 11:01
Приморец неделю проходил с застрявшей в горле рыбной костью 11:00
"Аэрофлот" сократит количество полетов в мае 10:57
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом 10:56
В Кировской области арестованы братья, избившие фельдшера "скорой" 10:56
Японцы сняли новый мультфильм с Чебурашкой и Крокодилом Геной 10:55
В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу 10:53
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая 10:51
Госсекретарь США призвал сменить руководство ВОЗ 10:50
В ДНР установили памятник Чехову 10:50
В Москве от коронавируса вылечились уже 2448 человек 10:49
В Иркутской области спасли пропавших на зимнике водителей и ребенка 10:48
В Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку 10:46
В Киргизию разрешили въезд иностранным специалистам 10:44
В Москве рассказали, куда пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 11:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школы Крыма компьютеризируют

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В течение 2020 года в Крыму оснастят компьютерами и интерактивными досками 102 школы. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщила министр образования, науки и молодежи Валентина Лаврик.

По ее словам, оснащение запланировано в рамках региональной программы "Цифровая образовательная среда".

Фото: Юлия Крымова/РГ
Как школьникам подготовиться к ЕГЭ-2020 на самоизоляции

- Речь идет о комплектах для класса, которые включают в себя компьютеры и интерактивные доски, - уточнила Лаврик. - В 2021 году намечено приобрести 300 таких комплектов, в 2022-м - 167.

Сейчас около четверти крымских школ успешно применяют интернет-платформы, к которым подключены интернет-дневники и электронные журналы. Но около двух тысяч школьников Крыма не имеют доступа в интернет.

- Это дети как в Симферополе и Ялте, так и в далеких селах, - уточнила министр. - Минобразования пытается решить эту проблему вместе с министерством внутренней политики, информации и связи РК.

Министр также сказала, что введенный в Крыму режим повышенной готовности не повлиял на дату окончания учебного года, и тот в соответствии с календарным графиком завершится в общеобразовательных школах 22 мая.

Общество Образование Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России изменились правила покупки билета на поезд
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции