Учительница из Астрахани пойдет под суд за совращение подростка

Жительница Астрахани, обвиняемая в совращении подростка, предстанет перед судом. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, речь идет о лице, не достигшем 16-летнего возраста.

"По версии следствия, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года обвиняемая вступила в половую связь с подростком, а также совершала в отношении него развратные действия", - отметили в ведомстве.

После сбора доказательной базы уголовное дело было направлено в суд.

Как сообщил корреспонденту "РГ" источник в правоохранительных органах, женщина работала учительницей и вступила в связь с учеником. Когда информация об этом появилась в СМИ, началась проверка. На основании полученных результатов было возбуждено уголовное дело. Теперь обвиняемой может грозить срок до четырех лет.