В Адыгее рассказали о подготовке здравоохранения к борьбе с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел в режиме видеоселектора заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. C главами субъектов страны были обсуждены вопросы обеспеченности региональных систем здравоохранения

На нем присутствовали руководители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов страны. От Адыгеи в работе заседания принял участие глава республики Мурат Кумпилов, а также члены Кабинета министров и руководители Роспотребнадзора по РА.

Председатель правительства подчеркнул, что, согласно поручению президента РФ, до 28 апреля региональные системы здравоохранения должны быть полностью обеспечены необходимым медицинским оборудованием.

"По представленным расчетам правительством было выделено более 33 миллиардов рублей на перепрофилирование коечного фонда в медицинских организациях. К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально. Расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Отмечено, что дополнительно регионам было выделено еще более 32 миллиардов рублей. Однако в ряде территорий кассовое исполнение контрактов составляет менее 10 процентов. Председатель правительства указал на необходимость наращивания темпов для максимальной подготовки лечебных учреждений.

По информации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в стране зарегистрировано 60 тысяч человек заболевших коронавирусом, из них более 1,3 тысячи подключены к аппаратам ИВЛ. Общий показатель смертности от коронавируса самый низкий в мире и составляет менее одного процента.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что на базе двух российских предприятий в 8 раз увеличено производство аппаратов ИВЛ. В мае планируется выпустить 2,5 тысячи аппаратов, а уже в июне - 3,5 тысячи. Согласно заявкам продолжается снабжение регионов средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, перчатками, спецкостюмами) и комплектующими для кислородных аппаратов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что первый транш, перечисленный регионам три недели назад на подготовку систем здравоохранения, законтрактован на 71,5 процента. Вместе с тем подчеркнуто, что кассовое исполнение контрактов низкое - немногим более 33 процентов. Данные показатели в некоторых регионах необходимо подтянуть, не ослабляя при этом контроль за расходованием средств лечебными учреждениями.

В ходе заседания председатель правительства России также заслушал информацию ряда руководителей субъектов страны и поручил внести соответствующие корректировки в региональные планы борьбы с коронавирусом.

После видеоселектора глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел оперативное совещание с членами Кабмина РА.

"Руководством страны поставлена задача к концу месяца полностью завершить подготовку системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом. В настоящее время в республике создан госпиталь на базе республиканской инфекционной больницы, завершается работа по перепрофилированию в госпиталь Энемской больницы и корпуса Майкопской городской больницы. Всего в регионе планируется поэтапно довести количество койко-мест до 500. Мы все должны понимать, что от готовности этих объектов зависят жизни людей", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики поручил усилить контроль за кассовым исполнением контрактов на поставку медоборудования и средств защиты, следить за качеством выполнения работ и при необходимости увеличивать число монтажных бригад.

Было отмечено, что на сегодняшний день в республике локализовано 38 очагов инфекции. На лечении находится 130 человек, из них 90 - стационарно, 40 - амбулаторно; 26 человек выписаны, трое - умерли. В обсерваторе находится 11 человек, выявлено 1080 контактных лиц.

"Сейчас нам удалось приостановить распространение инфекции, но пока рано говорить о выходе на пик заболеваемости, который может оказать максимальную нагрузку на все наши ковидные госпитали. Нам необходимо выполнить все рекомендации федерального центра и привести в надлежащее состояние лечебные учреждения для минимизации последствий коронавируса. Особое внимание - наличию запаса лекарственных препаратов и средств защиты. Вместе с тем важно соблюсти должную маршрутизацию больных с другими заболеваниями, чтобы они имели возможность получить полноценную медицинскую помощь", - подчеркнул Мурат Кумпилов.