В Калмыкии из-за коронавируса изолировали более 30 полицейских

В Калмыкии после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией более 30 полицейских отправлены на самоизоляцию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного государственного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева, речь идет о сотрудниках правоохранительных органов из Ики-Бурульского района. Уточняется, что они находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

"Уже почти неделя прошла, заболевших среди них нет, ситуация под контролем", - отмечает Джангар Санджиев.

Всего в Ики-Бурульском районе зафиксирован один очаг инфекции и четыре зараженных человека. Первым заразившимся оказался мужчина 1961 года рождения, инвалид первой группы, лечившийся в Элистинском госпитале. Кроме того наличие инфекции подтвердилось у трех членов его семьи. Один из заболевших является сотрудником полиции.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 106 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 16 человек.