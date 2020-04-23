В Крыму арестован начальник управления Службы стройнадзора

Начальник управления Службы госстройнадзора Республики Крым, обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере, заключен под стражу. Тем самым следователи СК продолжили распутывать коррупционную цепочку, созданную чиновниками надзорного ведомства, и число фигурантов громкого дела увеличилось. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по РК.

Обвиняемый уличен в том, что весной 2019 года решил создать преступную схему для размещения всех заказов девелоперов на строительный надзор и контроль в подконтрольной ему фирме - ООО "Крымская служба технического заказчика". При этом начальник много раз обязывал своих подчиненных принуждать руководителей фирм-застройщиков к заключению договоров на оказание услуг именно с этой частной конторой.

- Исполняя незаконное указание начальника, должностные лица Службы госстройнадзора - заведующий отделом и главный консультант отдела - во время проверки объекта потребовали от представителя фирмы "Петрокомплект" заключить такой договор, - привели в пример в СКР один из эпизодов дела. - А в качестве посредника при получении взятки выступил директор той самой фирмы, в интересах которой действовал чиновник.

На личной встрече он потребовал заключить фиктивный договор между "КСТЗ" и "Петрокомплект" о строительном контроле жилого комплекса "Евпатория". "Надзор" оценили в 200 тысяч ежемесячно - такую сумму застройщик должен был отдавать 60 месяцев подряд. Для перечисления денег они предоставили расчетный счет, открытый в банке на подконтрольный им субъект бизнеса.

После того, как первая сумма была заплачена предпринимателем, сотрудники стройнадзора, а после и гендиректор "КСТЗ" были задержаны оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Симферополя. Так что довести свой преступный умысел на получение через посредника взятки в особо крупном размере начальник управления не сумел.

- Незаконная деятельность этой преступной цепочки могла растянуться на пять лет, в течение которых злоумышленники планировали получить денежные средства в сумме 12 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе МВД Республики Крым.

Суд по ходатайству следствия избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на получение взятки через посредника в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 6 статьи 290 УК РФ). Подчиненным начальника также вменяется в вину 290 статья УК РФ, а гендиректору "Крымской службы технического заказчика" - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Все подозреваемые заключены под стражу.