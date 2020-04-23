В Крыму разрешат заниматься одиночными видами спорта

В ближайшее время крымчане смогут возобновить занятия индивидуальными видами спорта, не связанными с физическими контактами и групповыми состязаниями и тренировками. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Мы еще посовещаемся и в ближайшее время примем решение, какие это могут быть виды спорта, - сказал Аксенов. - Главное, чтобы это решение не противоречило нашей идеологии противодействия распространению инфекции.

По мнению главы Крыма, это могут быть индивидуальные виды спорта, не предполагающие близкого физического контакта и большого скопления людей.

- Командные виды спорта - нет, борьба - нет, - перечисли Аксенов. - А вот легкая атлетика, бег - может быть.

Возобновление работы спортивных клубов и секций обсуждается в Крыму в общем контексте ослабления жестких мер изоляции и приостановки большинства видов деятельности в связи с пандемией COVID-19. С 1 мая в Крыму планируется разрешить работу парикмахерских, салонов красоты, химчисток, автосервиса и еще целого ряда предприятий, при условии соблюдения ими противоэпидемических мероприятий и согласия на внезапные проверки следования этим правилам.

Глава Крыма подчеркнул, что в случае ухудшения эпидситуации и роста числа зараженных коронавирусом республика вновь вернется к строгому режиму самоизоляции.