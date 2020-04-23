В Ростовской области исправительные колонии открыли интернет-магазины

На Дону товары, сделанные руками заключенных, теперь можно купить в интернет-магазинах - от сувениров до одежды и мебели.

Современными технологиями продаж воспользовались два исправительных учреждения Ростовской области, расположенные в Ростове-на-Дону и Батайске. В их интернет-магазинах можно заказать практически все наименования товаров, которые производят заключенные.

А перечень производимой в этих колониях продукции широк - до 500 наименований. Это изделия из дерева, например, декоративный колодец или настоящие детские качели, металлопластиковые окна, строительная продукция - шлакоблоки, сетка рабица и даже колючая проволока, на которую тоже, подчас, бывают заказы.

В интернет-магазинах - большой выбор сувениров, причем, с учетом различных религиозных предпочтений, к примеру, мусульманские четки и четки с христианским крестом, а также нарды, шахматы, шкатулки нескольких видов с милыми куколками на крышках. Они также отличаются своей спецификой.

- Наша колония больше специализируется на швейных изделиях, пользующихся спросом у интернет-покупателей, например, это водоотталкивающий костюм "Шторм", также производим экологически чистое подсолнечное масло, - рассказали в исправительной колонии № 10 ГУФСИН по Ростовской области.

Прежде чем купить товар онлайн, можно ознакомиться с его параметрами и качеством. "Мы работаем с большой разновидностью металла, придавая ему самые замысловатые формы и узоры", - завлекает пользователей интернета батайская колония.

Оплатить покупку можно, положив вещь в "корзину". Доставку покупателям в близлежащие регионы организует продавец, также возможен самовывоз товара. Покупателю предоставлена возможность заказать на свой вкус цвет изделия или его размеры. В исправительных учреждениях надеются, что благодаря открытию интернет-магазинов вырастет объем продаж их продукции.

- Это значит, у осужденных будет больше работы и выше заработная плата, уже сегодня одна из колоний реализовывает свои товары на сумму более чем в миллион рублей в месяц, - рассказал руководитель пресс-службы регионального управления ФСИН Борис Марухян.

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