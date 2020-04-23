В Сочи эвакуировали людей из торгового центра из-за угрозы взрыва

В Центральном районе Сочи сегодня днем пришлось эвакуировать людей, находившихся в торговом центре "Александрия", из-за угрозы взрыва. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел сегодня около 14.00. О количестве людей, которых пришлось эвакуировать, не сообщается. Из-за действующих ограничительных мер в рамках карантина по коронавирусу торговый центр открыт не полностью - работают только некоторые магазины.

- В полицию поступило сообщение об имеющейся угрозе взрыва одного из административных зданий, - рассказали в ведомстве. - На место незамедлительно выехали все оперативные службы. Кинологи с собакой обследовали здание и прилегающую территорию. Угрожающих предметов не обнаружено.

По данному факту проводится проверка.