В Волго-Ахтубинской пойме расчистили 40 процентов водоемов

Волгоградские экологи ежедневно отслеживают наполнение ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы. Около 40 процентов водных объектов уже расчищены от ила и растительности, что улучшает проходимость влаги.

- К концу 2020 года их будет уже 50 процентов. До 2022 года мы планируем выйти на показатель в 60 процентов, к 2024 году - в полном объеме завершить эту работу: привести в порядок 93 объекта - более полутора тысяч гектаров, построить 72 ГТС. То, что мы уже сделали, позволяет даже в таком сложном году обеспечить "сельскохозяйственную полку". Важно продолжать работу в установленные сроки и с должным качеством, - сказал губернатор области Андрей Бочаров.

Следующий шаг - ввод в строй комплекса гидротехнических сооружений на реке Ахтубе, проектирование отдельных элементов которого сегодня активно ведется. При проектировании гидроузла также учтут возможность дополнительного обводнения старого русла.

- Задача номер один - сохранить уникальную Волго-Ахтубинскую пойму, оздоровить ее. Задача номер два - создать дополнительные условия для развития сельского хозяйства, экономики в целом. Важно не только заполнить Ахтубу и пойму, но и избежать заболачивания. Поэтому мы анализируем все составляющие, смотрим минимальный и максимальный сброс воды, - пояснил Бочаров.

Обводнение территории даст положительный экологический эффект не только для 500 тысяч жителей прилегающих районов, но и для всей Нижней Волги.

Не меньшее внимание исполнительная власть региона уделяет комплексным проектам укрепления правого берега Волги. Решение проблемы размывания склонов позволит развивать прибрежную часть областного центра и продлить рокадную дорогу. Губернатор поставил задачу муниципалитету резервировать участки под нее.

Как отметили в пресс-службе администрации региона, уже до конца года завершатся работы на 550-метровом отрезке в районе улицы Химической. Направили на госэкспертизу проект укрепления еще пяти участков берега Волги в сторону Кировского района.