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23.04.2020 16:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волгограде ученые создали защищающий от вирусов шлем

Текст: Руслан Мельников
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Сотрудники Волгоградского государственного медуниверситета разработали защищающий от вирусов шлем.

Как сообщает РИА Новости, это многофункциональное средство индивидуальной защиты "Венец-34" показал журналистам профессор вуза Александр Воробьев.

Фото: volgabus.ru
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Он, в частности, рассказал, что в прошлом году ученые начали работу над созданием устройства, которое помогло бы алергикам, страдающим от пыли и пыльцы, но эти планы изменила начавшаяся эпидемия коронавируса, и решено было создать защиту от вирусов.

В результате появилось полуторакилограммовое устройство в виде шлема с очищающим воздух фильтром и вентилятором. Кроме того на "Венце-34" предусмотрена установка модулей для ингаляции, увлажнения воздуха и облучения ультрафиолетом.

Шлем защищает от вирусов верхние дыхательные пути, а также слизистые оболочки и лицо. Отмечается, что он не создает неудобств в работе врачей, не запотевает и не требует такого напряжения, как дыхание в противогазе.

Сейчас оформляется патент на изобретение и ведутся переговоры о начале производства защитного устройства. Предполагается, что первую партию "Венца-34" бесплатно получат волгоградские медики, которые впоследствии поделятся отзывами об устройстве для возможной его доработки.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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