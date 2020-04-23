В Волгограде умер третий пациент с коронавирусом

В Волгограде умер мужчина, заразившийся коронавирусом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова, это уже третья жертва инфекции. Ею стал житель Городищенского района.

При этом отмечается, что возраст умершего - более 70 лет. Кроме того у пациента имелись сопутствующие заболевания. Умерший мужчина несколько дней лечился дома. По словам пациента, он не выезжал из региона.

По данным на 23 апреля в Волгоградской области выявлено 20 новых заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 165 случаев. Также сообщается о 32 вылечившихся.