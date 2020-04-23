Челябинская компания, выпускающая шаровые краны, организовала новое производство - освоила выпуск корпусов кислородных вентилей, используемых при монтаже медоборудования, необходимого коронавирусным больным.

Как рассказали в областном минпроме, это весьма дефицитный товар: изготовитель есть в Ижевске, но там оказались не готовы выполнить срочный заказ южноуральцев. После обострения эпидемиологической обстановки производитель и так увеличил объемы в 10 раз, а спрос все растет. Корпуса вентилей в Ижевск поставляют с Камского автозавода, но из-за пандемии и производственных ограничений точные сроки отгрузки там назвать не смогли. Ликвидировать нехватку, наладив собственный выпуск дефицитных изделий, взялся челябинский завод.

- Когда сотрудникам объяснили ситуацию, никого уговаривать не пришлось, - рассказывает директор предприятия Иван Дыбов.

По словам очевидцев, освоение новой продукции шло в невиданном ранее темпе: за ночь заводские специалисты изготовили штампы, днем выполнили опытные образцы, а к полуночи следующего дня было сделано 3000 корпусов.

Вся партия ушла в Ижевск, а оттуда были получены первые готовые вентили - их отправили в больницы Сатки. Но, когда стало известно, что программа дальнейших поставок запорных устройств может оказаться под угрозой из-за сложностей, возникших у других смежников, на челябинском заводе решили, что начнут целиком собирать медицинские вентили на своей производственной площадке.

- О возникшей проблеме мы узнали в минувшую пятницу. В понедельник уже изготовили 500 вентилей. Трудились целые сутки и к утру завершили эту работу. 200 кранов безвозмездно отправили в челябинскую больницу № 9, во вторник 100 вентилей отгрузили магнитогорским медикам, - рассказывает учредитель предприятия Дмитрий Левин.

Помимо этого, дополняют в областном минпроме, в Ижевск из Челябинска ушла также дополнительная партия из 6 тысяч комплектующих, что позволит обеспечить кислородными вентилями медицинские учреждения не только Южного Урала, но и других регионов.

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