Для курганцев с подозрением на COVID-19 открыли изолятор

В Щучанском районе Курганской области открыли обсервационный изолятор для жителей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба главы региона, обсерватория организована в селе Чумляк на базе военного вахтового городка. В ней 120 коек - по две в каждой комнате. За пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию будут наблюдать больше 40 медиков. Всего в штате 60 сотрудников. В учреждении есть все, что нужно для работы - средства индивидуальной защиты, термометры, рециркуляторы, дезинфицирующие средства.

Кроме того, в Кургане рядом с железнодорожным вокзалом развернут палаточный мобильный пункт. Здесь берут анализ на COVID-19 у всех, кто прибывает в город поездами из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Тестирование на коронавирус проводят медработники, прошедшие специальное обучение.

По данным оперативного штаба на 23 апреля, в Курганской области зарегистрировано 27 подтвержденных случаев заболевания. Среди инфицированных - два медработника. Оба контактировали с больными. Семь случаев заражения выявлено за прошедшие сутки. Пятеро из вновь заболевших - местные жители, прибывшие из Москвы.

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