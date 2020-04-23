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23.04.2020 12:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра вошла в топ-10 регионов России по знанию цифровых технологий

Текст: Елена Панова
В России подвели итоги масштабной инициативы по проверке знаний в сфере информационных технологий "Цифровой диктант". Она проходила с 28 марта по 11 апреля, в ней приняли участие 330 148 человек из всех регионов страны. Отметим, это почти в десять раз больше, чем в прошлом году, тогда было 39 398 участников. Организовали акцию РОЦИТ, ОНФ и Microsoft при поддержке Координационного центра доменов .ru и .рф.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отмечают организаторы акции, оценить работу регионов по реализации программ повышения цифровой грамотности стало возможно благодаря новшеству, введенному в этом году в цифровой диктант. Нынче впервые на портале акции была продемонстрирована карта цифровых возможностей регионов, где были представлены в том числе и электронные курсы. Ими по итогам тестирования и полученных рекомендаций смогли воспользоваться участники цифрового диктанта, чтобы подтянуть свои знания в самых уязвимых областях.

Фото: iStock
Бизнесмены Югры смогут получить заем на 500 миллионов под один процент

Интересно, что лучшие результаты показали участники самой младшей возрастной категории - дети от 7 до 13 лет, они в этом году участвовали в акции впервые, а также участники от 25 до 34 лет. Увы, самые низкие результаты показали люди 60-ти лет и старше (6,80 балла) и, что неожиданно, подростки 14-17 лет (6,77 балла). По сравнению с прошлым годом резко выросло число пользователей, набравших максимальные 10 баллов.

Югра традиционно поддерживает акцию "Цифровой диктант", руководствуясь тем, что без цифровых знаний и их постоянного совершенствования в современном мире обойтись просто невозможно. Важно, чтобы не только молодежь, но и люди пожилого возраста развивали свои навыки в электронных технологиях и становились полноправными участниками процессов в цифровом мире в целом и цифровой экономике в частности. Последние события в мире доказали это со всей очевидностью.

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Отметим, высокий результат уровня цифровых знаний в Югре- это не случайность, а результат планомерной работы и стратегии развития Югры именно как региона, делающего ставку на развитие цифровых технологий.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
В Югре приступили к тестированию системы электронных пропусков

Так, ежегодно в Югре проходит международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. В этом году он должен был состояться уже в двенадцатый раз, но был перенесен на следующий год из-за пандемии.

О значимости форума говорит то, что число его участников за последние четыре года выросло в два раза. Напомним, что в работе состоявшегося в прошлом году IT-форума приняли участие более 4 тысяч человек из 52 стран мира и 61 российского региона.

- Это, безусловно, говорит о статусе мероприятия, о его значении как международной площадки для проведения дискуссий, обсуждения проблем, обмена опытом и выработки совместных мер по развитию цифровых технологий на международном уровне, - отмечает заместитель губернатора Югры, председатель оргкомитета форума Алексей Забозлаев.

Власть Работа власти Регионы Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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