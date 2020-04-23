Если раньше мы были уверены в том, что наука является объективным критерием оценки любых процессов, то сегодня, в эпоху постмодернизма, общество осознало: это не обязательно так. И, отслеживая судьбу наших выпускников, мы замечаем, что нередко ребята с синдромом отличника - те, кого научили только учиться, - "застревают" в жизненных перипетиях. А добиваются успеха люди, умеющие работать вместе и готовые проходить через жизненные испытания. И это не имеет отношения к баллам ЕГЭ. Ответ готовит следующая за постмодернизмом эпоха.

Так чему же должна учить высшая школа?

Инженерный блок в университетской программе - это мощное ядро из дисциплин, изучающих вещество и методы его измерения, сопромат для горных инженеров - святое. Мы много занимаемся новыми технологиями, цифровизацией, но не забываем и о физической культуре, и тема духовности нам не чужда.

Если говорить терминами стратегического управления, то университет фокусируется на профильных компетенциях, расширяет список стейкхолдеров и повышает степень осознанности собственной миссии.

В чем она состоит? На мой взгляд, важно дать студентам возможность развивать не только знания о работе с веществом, но и умения и навыки работы с людьми, указать на духовные ценности, помочь их ранжировать. Речь не о единственной линии, а о наборе лучших практик - возможности ознакомиться хотя бы с основными и самостоятельно сделать выбор. Естественно, для этого преподаватели должны иметь определенный уровень подготовки.

Например, в УГГУ сложились традиции, связанные с патриотическим воспитанием. Кто-то удивляется, что у нас проходят совещания по изучению, например, аспектов "непрерывного казачьего образования". А ведь казачество как культурный феномен интересно тем, что сочетает несколько позиций: традиции, духовные ценности и физическое воспитание. Нам интересна культура, построенная на традиционных ценностях.

Нюансы христианской философии закладывают разные культурные ценности, определяющие в итоге культуру предпринимательства

Почему мы занимаемся воспитанием? Одна из серьезных проблем экономики - это пресловутый человеческий фактор. Почему, оказавшись на опасном производстве, человек нередко совершает необдуманные шаги, например делает селфи, и погибает? На мой взгляд, это связано с культурой, которая основана в том числе на физических навыках, заложенных в процессе воспитания.

Недавно у нас прошел интересный семинар "Теология и лидерство". Там обсуждали ключевые аспекты, которыми человек руководствуется в условиях неопределенности - когда необходимо понять проблему и принять решение. В таких случаях люди просто вынуждены оперировать базовыми ценностями. Например, традиционная китайская философия - это балансир между даосизмом и конфуцианством: с одной стороны, конфуцианство говорит о циничной прагматике, а даосизм как крайняя степень аскетизма учит, что "дорога лишений ведет к храму мудрости". В разных ситуациях китаец поступает, исходя из базовых ценностей, тем или иным образом - у него всегда есть возможность выбора.

Многие работы институционалистов (представителей школы экономической теории, изучающей эволюцию социальных институтов. - Прим. ред.) по культуре предпринимательства, в том числе инженерного, технологического, содержат примеры того, как даже нюансы христианской философии закладывают разные культурные ценности, определяющие в итоге, как этот предприниматель будет поступать. Например, католицизм ведет к коллективным формам, индивидуальное предпринимательство в странах с католическими традициями развивается хуже. В противовес ему другая традиционная христианская ветка - протестантизм - поощряет индивидуализм. На примере Юго-Восточной Азии можно с удивлением обнаружить огромную разницу в развитии экономик в зависимости от сложившихся базовых ценностей. Например, Вьетнам с середины XIX века был французской колонией и получил ценности, которые привели его к коммунистической идеологии. Чего не скажешь о соседнем Таиланде, который когда-то являлся колонией Британии…

Наши практикоориентированные образовательные программы, реализуемые в тесном контакте с производственными предприятиями, дают фундаментальную инженерную базу, соответствующую федеральным стандартам. При этом факультативно студенты имеют возможность погрузиться и в другие темы, в том числе проблематику базовых ценностей. И это не прихоть, а очень серьезный вопрос производственного менеджмента, наивысшего уровня понимания проблем.

Поэтому мы и занимаемся этими темами, изучаем, например, работы декана экономического факультета МГУ Александра Аузана (кстати, в США их не публикуют). В данном случае речь идет, конечно, о преподавателях. Студенты в вузе находятся в состоянии бенгальского огня - у них не так много времени. Но преподаватели должны знать, что такое воспитание: как говорил еще Аристотель, надо правильно задавать вопросы. Человек может принять или не принять какие-то ценности - его право. Но преподаватель - это человек, ответственный за тот выбор, что будет стоять перед учеником, за то, как он преподнесет проблему и как сформулирует вопрос, который будет задан.