Минэкономразвития РФ запустило онлайн-навигатор по всем мерам поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Достаточно выбрать категорию (ИП или юрлицо) и ответить на вопросы о количестве сотрудников и доходе за прошлый год, чтобы программа выдала информацию, какие льготы вам положены.

В целом федеральный бюджет направит на помощь МСП два триллиона рублей. Из них 18 миллиардов - на программу льготного кредитования. Кроме того, уже в мае и июне компании из наиболее пострадавших отраслей смогут получить безвозмездные гранты на зарплату, коммуналку и другие неотложные нужды. Как рассказали в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, предполагается выплачивать по одному МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника при условии сохранения 90 процентов персонала на 1 апреля 2020-го и зарплаты на прежнем уровне: заявки можно подать с 1 мая через личный кабинет налогоплательщика - юрлица или ИП - либо по почте.

Малый и средний бизнес наиболее ощутимо пострадал от пандемии. Если крупная промышленность региона практически в полном составе продолжила деятельность, поскольку производство часто непрерывное, то "малышам" пришлось закрыться на самоизоляцию, потеряв клиентов и выручку. Затем части из них разрешили работать. Важно, что к установлению особого режима власти подходят с учетом реальной обстановки на территориях. Там, где уже есть заболевшие, продолжают действовать жесткие ограничения, в других районах торговля и сфера услуг оживают быстрее.

Губернатор Евгений Куйвашев признался, что оказался перед непростым выбором, ведь опасность распространения инфекции пока не миновала.

- Устанавливая ограничения, мы исходили прежде всего из того, насколько критичным станет для людей отсутствие тех или иных услуг или товаров. Вместе с тем в ситуации ограниченности ресурсов я понимаю, что не имею морального права оставить людей без средств к существованию. Поэтому очень осторожно, консультируясь в каждом случае с врачами-эпидемиологами, юристами и экспертами по разным сферам бизнеса, понемногу разрешаю отдельным предприятиям работать под строжайшим санконтролем, - написал он в своем Инстаграме.

Вообще Инстаграм губернатора стал настоящей приметой времени. Если раньше глава региона просто информировал через него население, то теперь это полноценный канал обратной связи. Евгений Куйвашев анализирует, что пишут в комментариях люди, в том числе предприниматели, и подробно отвечает на вопросы. А они не просто злободневные, но порой и очень эмоциональные.

Задача властей - не просто успокоить население, но и выработать действенные, необходимые и достаточные меры поддержки и жителей, и бизнеса. Для этого необходим серьезный и непрерывный анализ ситуации. Буквально с первых дней введения режима повышенной готовности в Свердловской области были созданы две рабочие группы. Одна мониторит социально-экономическую ситуацию в целом, другая - разрабатывает меры поддержки бизнеса. Предложения вносят бизнес-омбудсмен, Союз промышленников и предпринимателей, "Деловая Россия", "Опора России", торгово-промышленная палата и другие деловые объединения.

Задача властей - не просто успокоить население, но и выработать действенные, необходимые и достаточные меры поддержки и жителей, и бизнеса

В результате их деятельности уже 7 апреля был утвержден план первоочередной помощи субъектам МСП. А 9 апреля Заксобрание одобрило для них налоговые льготы. В частности, ставка налога на имущество организаций была снижена в два раза, до 1,1 процента. Воспользоваться преференцией смогут компании из 18 отраслей с размером годового дохода не выше двух миллиардов рублей и численностью работников не более 250 человек. При условии, что они сохранят 90 процентов персонала и среднемесячную зарплату не ниже 50 процентов от номинальной в целом по экономике региона в 2019 году (20 400 рублей). Вводя эту льготу, власти ориентировались прежде всего на терпящие убытки торговые центры, чтобы те, в свою очередь, охотнее шли навстречу арендаторам.

Ставка для тех, кто находится на "упрощенке", где объектом налогообложения являются доходы, снижена с 6 до 1 процента. Требования по отраслевой принадлежности и сохранению зарплаты аналогичные. Чуть попроще для ИП: им нужно соответствовать только первому критерию. Впрочем, сами депутаты признали, что для УСН порог по зарплате слишком жесткий, так что работа над законодательством продолжится, заверила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх, в свою очередь, призвала муниципалитеты ввести послабления для МСП в пределах их полномочий. В шести городах ее уже услышали. Так, в Новой Ляле ставка ЕНВД на 2020 год снижена до 12,5 процента для всех видов деятельности. В Алапаевске, Артемовском и Верхней Салде - до 7,5 для впервые зарегистрированных ИП независимо от вида деятельности, в Ирбите - до 14 процентов для розницы. В Первоуральске отменили плату за аренду муниципального имущества, установку и эксплуатацию рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов. Обсуждают такую возможность и в Красноуральске. А предпринимателям Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Верхней Туры собираются отсрочить уплату земельного налога и ЕНВД.

Какими еще мерами поддержки может воспользоваться малый бизнес? Займами для выплаты зарплаты и аренды. В Свердловской области, к слову, был оформлен первый в России кредит под ноль процентов на выплату зарплаты. Выдал его Сбербанк. Кроме того, 300 тысяч рублей на неотложные нужды можно взять в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП), правда, уже под шесть процентов годовых, но с отсрочкой уплаты основного долга на шесть месяцев. 15 предпринимателей этим уже воспользовались, на рассмотрении еще более 150 заявок. В середине апреля процедуру выдачи упростили и ускорили.

Также СОФПП предоставил возможность реструктурировать ранее выданные кредиты компаниям, оказавшимся в сложной экономической ситуации. 22 уже прошли эту процедуру и получили отсрочку по возврату тела долга на шесть месяцев. Еще 215 заявок рассматриваются.

- Горячая линия работает без выходных. Ежедневно на нее поступает до 200 обращений, поэтому мы увеличили количество консультантов с 17 до 37. Образовательные вебинары идут каждый день, аудитория - 1-2,5 тысячи человек. Эксперты в области антикризисного управления объясняют, как возобновить деятельность и не заработать штраф, чем платить зарплату, если нет реальных источников дохода, как эффективно вывести персонал на удаленку, как трансформировать предприятие в онлайн-бизнес. Подробное расписание можно найти на сайте фонда, - рассказал замдиректора СОФПП Валерий Пиличев.

Эксперты отмечают, что власти региона не отгораживаются от проблем предпринимателей, в частности, ввели мораторий на проверки МСП, за исключением вопросов, которые несут риски для здоровья и жизни людей. Однако это не решает всех проблем.

- Избирательный отраслевой подход приведет к тому, что налоговые льготы коснутся очень малого круга предпринимателей. Кроме того, снижены ставки по налогам, размер которых не зависит от результатов деятельности предприятия. Неважно, работаешь ты или нет, налог на имущество, на землю, патент, ЕНВД заплатить придется. На наш взгляд, надо не отсрочки давать, а освобождать на какой-то период от уплаты налогов, не связанных с финансовым результатом, а также от штрафов, пеней по налогам, исполнению госконтрактов, от сдачи отчетности регионального уровня, - предлагает Дмитрий Ханин, член областного отделения "Опоры России". - Не столь важно количество мер поддержки, сколько их эффективность. От этого зависит, сколько представителей МСП сможет возобновить работу.

Справка

Навигатор мер поддержки МСП в РФ: http://covid.economy.gov.ru.

Горячая линия СОФПП 8 (800) 500-77-85.

P. S.

На этой неделе принято решение дополнительно выделить из областного бюджета 300 миллионов рублей на льготные займы субъектам МСП и 30 миллионов - на субсидирование ставок по действующим кредитам. "Надеюсь, это поможет многим предпринимателям легче пережить сложившуюся ситуацию", - отметил Евгений Куйвашев в Инстаграме.