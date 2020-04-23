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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мягкая зима позволила раньше срока заняться лесовосстановлением

Текст: Тимофей Борисов

Урал и Сибирь активно включились в программу лесовосстановления. А на юге страны план посадок выполнен уже более чем на 77 процентов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

Фото: Светлана Павлова/ТАСС
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Работы выполняются в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

- Регионы Северо-Запада, Урала и Сибири присоединились к лесовосстановительному сезону. В связи с ранней весной это произошло раньше традиционных сроков. Уже к третьей декаде апреля лесокультурные мероприятия охватили площадь более 1800 гектаров в 10 субъектах РФ. Согласно федеральному проекту "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология" на текущий год плановая площадь лесовосстановления составляет 1,1 миллионов гектар, - сообщили в лесном ведомстве.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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