На Ямале мужчину осудили за отправку интим-видео подруги ее начальству

За публикацию пикантного ролика курганца, работавшего на Ямале, признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Инцидент произошел 30 мая 2019 года, сообщает пресс-служба СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. 42-летний житель Курганской области, находясь на вахте в Пуровском районе ЯНАО, отправил интимную видеозапись женщины на электронный адрес учреждения, где трудилась потерпевшая.

Мужчина записал ролик на рабочем месте женщины во время их свидания. После расставания он решил создать ей трудности на работе, а также "исполнить гражданский долг", поэтому свою вину он в дальнейшем не признал. Зато следствие и суд усмотрело в его действиях распространение сведений о частной жизни лица без его согласия (часть 1 статьи 137 УК РФ) и признало виновным. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.