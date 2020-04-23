В конце прошлой недели губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что Москва поддержала инициативу региона по выделению дополнительных средств на расселение жителей ветхо-аварийных домов, решение проблем обманутых дольщиков и строительство дорог.

Алексей Текслер: Строительство потянет за собой вверх многие отрасли, в том числе базовые для нашего региона. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

- Стройка - локомотив экономики. Она потянет за собой вверх многие отрасли, в том числе базовые для нашего региона, - уверен губернатор.

Разрабатывая меры бюджетной поддержки, правительство Южного Урала предложило федеральному центру нарастить расходы на особо чувствительных направлениях, что позволит выйти из кризиса с меньшими потерями. Речь об удвоении финансирования программы расселения аварийных зданий. На 2020 год на эти цели в области вначале планировали направить 1,5 миллиарда рублей.

- Мы готовы дополнительно переселить 800 семей. Это поддержит стройку и решит важную социальную задачу, - раскрыл планы Алексей Текслер.

С начала кризиса вице-губернатор Егор Ковальчук провел ряд встреч с представителями бизнеса, чтобы сверить позиции с предпринимателями. Со сложностями, считает он, сегодня сталкиваются практически все, но у крупных компаний, в том числе относящихся к ОПК и имеющих госзаказы, есть запас прочности. На ведущих заводах работают управленцы высокого уровня, которые прошли не один кризис и знают, как минимизировать потери.

От государства крупный бизнес ждет содействия в ликвидации кассовых разрывов, которые мешают текущим платежам, прежде всего выплате зарплаты. Причина в том, что из-за объяснимой осторожности потребителей и контрагентов у предприятий снижаются поступления, в том числе за уже отгруженную продукцию. Как результат, средств, которые находятся в оперативном распоряжении руководителей, перестает хватать. Поэтому общий запрос реального сектора - на создание кредитного продукта, позволяющего этот разрыв закрыть.

Вот только банки опасаются, что, выдав такие кредиты, будут испытывать сложности с их возвратом: нет гарантии, что и после всех отсрочек бизнес восстановит платежеспособность. Задача региональной власти, как ее видят в Челябинской области, - стать катализатором бизнес-процессов. Миссия правительства, считает Егор Ковальчук, заниматься скорее стимулированием спроса, чем прямым вливанием денег. Наращивание строительных работ как раз даст толчок оживлению в ряде ведущих отраслей - горнорудной, машиностроительной, металлургической, стройиндустрии.

А вот в отношении среднего и малого бизнеса политика иная: ему в помощь - снижение налогов и предоставление льгот. Еще 24 марта губернатор объявил, что область окажет содействие работающим в наиболее уязвимых сферах экономики коммерсантам займами из Фонда развития предпринимательства и Фонда финансирования промышленности. Микробизнесу, в свою очередь, пообещали льготное кредитование для пополнения оборотных средств. Кроме того, предпринимателям решили предоставить отсрочки арендных платежей, если они пользуются государственным или муниципальным имуществом. Был введен мораторий на налоговые проверки, банкам рекомендовали не поднимать процентные ставки и не требовать досрочного погашения долга.

Задача региональной власти - стать катализатором бизнес-процессов: заниматься скорее стимулированием спроса, чем прямым вливанием денег

Следующий пакет региональной помощи, о котором было объявлено уже через неделю, 31 марта, нацелен на снижение налоговых ставок для организаций, работающих в пострадавших от пандемии отраслях. В частности, при использовании упрощенной схемы по объекту налогообложения "доходы" ставка для них уменьшается с 6 до 1 процента, по системе "доходы минус расходы" - с 10 до 5. Вдвое, с 15 до 7,5 процента, снижается ставка по единому налогу на вмененный доход. Для частников, которые работают по патентам, платеж определили в один рубль, то есть стоимость фактически обнуляется. По прогнозам, эти меры помогут 20 тысячам предпринимателям микро-, малого и среднего уровней.

Одним из первых получателей антикризисной поддержки на Южном Урале стала Наталья Беркутова, собственник клинингового сервис-центра из Магнитогорска, который 20 лет оказывает услуги по уборке домов, офисов, торговых центров. У фирмы есть химчистка и прачечная. Но ныне она потеряла львиную долю прибыли, а среди ее расходов - обслуживание долга в 5 миллионов рублей на приобретение нового оборудования: заем в свое время был взят в Фонде развития предпринимательства многофункционального центра (МФЦ) "Территория Бизнеса", созданного при областном правительстве.

- Мне предложили отсрочку платежей и снижение ставки. Преференция позволит сохранить оборотный капитал, выплачивать зарплату, - надеется предпринимательница.

- Сегодня у нас четыре антикризисных продукта, - рассказывает руководитель МФЦ Артур Юсупов. - В их числе льготный заем до 3 миллионов рублей под один процент годовых с отсрочкой платежа по основному долгу на шесть месяцев. К середине апреля на него подали более 730 заявок. Основное условие получения - сохранение предприятием рабочих мест.

Он приводит цифры: помощь только первым 35 клиентам, уже подготовившим нужные документы, сохранит 525 рабочих мест. Кроме того, в МФЦ осуществляют реструктуризацию ранее взятых кредитов: зарегистрировано полсотни таких заявок. Еще два продукта касаются поручительства. Результатом освоения 290 миллионов рублей, дополнительно выделенных регионом "Территории бизнеса", станет поддержка 250 предприятий и сохранение 3 тысяч рабочих мест.

Прежде в МФЦ "Территория Бизнеса" еженедельно обращались 500-700 коммерсантов, но за последние три неполных недели на сайт зашло около 20 тысяч посетителей. Примерно половина - за разъяснением возможностей, другие - за финансовой поддержкой, юридическими консультациями, правовой помощью. Кроме того, в центре помогают перепрофилировать малые предприятия с учетом меняющегося спроса, а деятельность торговых компаний перевести на электронные платформы.

Но сегодня в регионе готовится и другая поддержка. Среди последних мер, анонсированных губернатором, - помощь субарендаторам, торгово-развлекательным комплексам, государственным, муниципальным организациям, предприятиям ЖКХ.

- Мы будем вносить коррективы с учетом ситуации, - отмечает Алексей Текслер. - Об этом шел разговор на недавней прямой линии с президентом. Мы предлагаем стандартизировать меры поддержки для малого бизнеса по всей стране. Как руководитель рабочей группы Госсовета РФ по экономике и финансам считаю возможным сформировать такой базовый пакет.

Речь, пояснил глава региона, идет о том, чтобы снизить до минимума кредитные ставки или даже обнулить, как по патентной системе, единому сельхозналогу. Похожие решения могут быть приняты всеми субъектами РФ, даже если раньше они не могли себе это позволить из-за отсутствия бюджетных возможностей: нужно лишь включить механизм софинансирования с федеральным центром, как это происходит с нацпроектами. Предложения уже направлены в центр, и южноуральцы надеются, что они будут приняты.