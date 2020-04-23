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23.04.2020 12:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На месторождениях Ямала подтверждено 88 новых случаев COVID-19

Текст: Мария Лисина

Ямал вошел в пятерку лидеров по количеству новых заражений за последние сутки. Больше только в столице и области, а также - в Санкт-Петербурге и Мурманской области.

- По состоянию на 23 апреля Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего - 243. Выздоровели 35 человек, - сообщает оперштаб.

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При этом в населенных пунктах Ямала за сутки заразились всего шестеро: четыре случая в Новом Уренгое и по одному в Салехарде и Пангодах. Остальные 88 случаев новой коронавирусной инфекцией выявили на месторождениях в Ямальском и Тазовском районах. Также в Ноябрьске лечат 14 человек с предприятия в Якутии. Всего на месторождениях теперь - 117 заболевших.

Также сообщается, что 74 вахтовика в Ямальском районе, у которых подтвердился вирус, изолированы и находятся под наблюдением медиков. С заявлением выступили и власти. Сообщили, что ситуация уже под контролем.

- Я хочу успокоить население, у нас принята нормативная база на сегодняшний день и сегодня ни одно предприятие, которое использует вахтовый метод работы, не будет привлекать работников без тестирования. Сейчас идет работа: каждое предприятие нам подает уведомление, после рассмотрения документов мы решаем, соблюдаются ли там все меры и есть ли там возможность продолжать работу вахтово-экспедиционным методом. Идет контроль со стороны губернатора и управления Роспотребнадзора, и здесь будет, я думаю, наведен порядок, - говорит Людмила Нечепуренко, главный санитарный врач Ямала.

В лабораториях региона на сегодняшний день было проведено около 28 тысяч тестов на COVID-19, около полутора тысяч из них - за последние сутки.

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