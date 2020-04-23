На Урале проверили, готовы ли граждане покупать страховку на жилье

В Екатеринбурге провели эксперимент по массовому страхованию жилья через коммунальные платежки. Он длился полгода и показал, что большинство граждан пока не готово раскошеливаться на защиту от возможных рисков.

Новую услугу предложили 7400 гражданам, проживающим в 67 многоквартирных домах. В течение полугода в их коммунальные квитанции включали строчку о добровольном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, а также гражданской ответственности владельца жилого помещения. Оплачивая 230 рублей в месяц, можно было получить 450 тысяч рублей в случае пожара, потопа, взрыва, удара молнии или стихийных бедствий. Еще 150 тысяч - если имущество испортили соседи.

Чтобы застраховать жилье, не нужно никуда ходить, услуга включается в квитанцию за ЖКХ

Откликнулось на это предложение всего десять процентов собственников.

- Достаточно было оплатить коммуналку вместе со страховым взносом, чтобы на квартиру автоматически оформили полис. Он начинал действовать с 1 числа следующего месяца. Выйти из договора тоже было просто, всего лишь раз пропустив платеж. Именно поэтому количество застрахованных объектов постоянно менялось, от 572 до 1002 в месяц, - поясняет Виктория Молибог, пресс-секретарь УК РЭМП УЖСК, которая участвовала в эксперименте со стороны сферы ЖКХ.

Со стороны страхового рынка к нему присоединился "Росгосстрах". По данным компании, за полгода собственники заявили всего три страховых случая. Все - из серии "залили сверху", и только в одном из них было отказано в возмещении убытков. По условиям программы компенсация не положена, когда жилье повреждено умышленно самим хозяином, его родственниками или арендаторами.

Сейчас разрабатывается региональная программа о добровольном страховании жилья от ЧС. Федеральное законодательство предлагает заключать договоры с потребителями именно по такой схеме, через коммунальные квитанции. Но эксперимент показал, что большая часть собственников не готовы платить даже по 230 рублей в месяц. Возможно, причина в том, что для эксперимента выбрали не самый престижный район Екатеринбурга, в основном с "хрущевками".

400 рублей в год стоит полис страхования жилья с минимальным набором рисков

В целом жители Свердловской области намного чаще других страхуют свое имущество. Согласно рейтингу СК "Сбербанк страхование", регион находится на четвертом месте в стране по количеству заключенных договоров (918 036 в 2019 году). Самые распространенные случаи - заливы при коммунальных авариях (70 процентов, средний размер ущерба - 100-150 тысяч руб.). На втором месте - пожары (11 процентов, около 400 тысяч рублей), на третьем - кражи (около 200 тысяч рублей). В первую очередь страхуют элитное жилье и коттеджи, на втором месте по популярности - дома и бани в деревне, где владельцы-дачники бывают наездами.