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23.04.2020 10:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Онкологи Екатеринбурга записали видеоуроки для самопроверки на рак

Текст: Мария Лисина
В Екатеринбурге онкологи записали видеоуроки, с помощью которых можно пройти домашнее самообследование на некоторые виды рака.

Одна из серий мастер-классов "Учимся дома" посвящена раку молочной железы - именно этот вид онкологии наиболее распространен у женщин. Однако, как уверяют специалисты, его можно и нужно "ловить" на ранней стадии, тогда есть высокие шансы на полное выздоровление.

- Мы призываем женщин, которые находятся дома и соблюдают режим самоизоляции каждый месяц самообследовать молочные железы: проводить пальпацию (прощупывание) груди, сосков, ареол, лимфатических узлов. Научиться правильной технике можно с помощью наших видеоуроков, - рассказывает Маргарита Магдалянова, врач Свердловского онкодиспансера.

Фото: iStock
Онколог рассказал, как не пропустить рак на ранней стадии

Еще одно коварное заболевание - меланому - тоже можно обнаружить самому: в большинстве случаев оно перерождается из обычной родинки. Поэтому за их ростом и появлением важно следить. В мастер-классах рассказано, как провести исследование родинок на теле, на что стоит обратить внимание, а когда - бить тревогу.

Обучающие ролики специалисты записали не только на тему онкологии. В серию также вошли видео по профилактике коронавируса и других инфекций. О том, как правильно обрабатывать руки антисептиком, поведал заведующий отделом эпидемиологии и профилактики Владимир Белкин, а Анна Салоутина - главная медсестра, преподала уральцам урок по правильному использованию масок и перчаток.

- Медицинскую маску следует носить не более двух часов, снимать строго за завязки. Снимать перчатки во избежание попадания вируса на кожу нужно строго с тыльной стороны ладони. По гигиене рук также есть рекомендации ВОЗ, соблюдая которые попадание вируса на слизистые человека можно свести к минимуму, рассказала она.

Видеоуроки доступны на сайте Свердловского областного онкодиспансера, в официальных группах в соцсетях и на YouTube-канале учреждения.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Онкология: как победить рак

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