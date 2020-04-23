Накануне посевной уральские сельхозпредприятия, а особенно фермеры столкнулись с критической нехваткой механизаторов. В одном из небольших хозяйств Белоярского района, куда мы позвонили, эта проблема в нынешнем году очень остра. "Речь идет не просто о сокращении площади посевов, а о том, сможем ли мы вообще начать весенне-полевые работы. Шесть тракторов готовы, но управлять ими некому!" - с надрывом говорила в трубку представитель хозяйства.

Заграница не поможет

О кадровой проблеме на селе известно не первый год, но до сих пор нехватку трудовых ресурсов перекрывал миграционный поток. В пиковые сезоны - на посевную и уборочную - большинство хозяйств нанимало гастарбайтеров. Одни искали квалифицированных механизаторов, другие ограничивались разнорабочими. Нынешняя ситуация с пандемией COVID-19, когда граница на замке, обострила кадровый голод. В худшем положении оказались небольшие хозяйства, где штат постоянных сотрудников невелик и ставка делалась на дешевую иностранную рабочую силу.

- Обычно мы в миграционной службе оформляли патенты для приезжих из Таджикистана и Узбекистана. Они хотя и работали сезонно, но среди вахтовиков были профессионалы, которым можно доверить дорогостоящую технику. А оплата труда ниже, чем у земляков. Ждали их и нынче, но границы закрыли, - пояснила "РГ" Нина Закирова, бухгалтер хозяйства "Роза".

Для проведения весенне-полевых работ предприятию, выращивающему овощи и картофель, требуется шесть механизаторов, а вот на уборочную - не менее 150 человек. Погрузка-разгрузка, уборка, сортировка... Все это квалификации не требует никакой, но каждые рабочие руки в сезон - на вес золота.

В надежде, что приезжие рабочие появятся хотя бы к осени, сельские предприниматели, по их словам, направили письмо в региональное министерство АПК и продовольствия и миграционную службу и сейчас живут надеждой.

Для оценки кадровой дыры предлагают исходить из расчета, что на селе работало примерно 7 процентов приехавших в регион трудовых мигрантов

Проблема, кстати, не только российская. В Европе уже заявили, что под угрозой сбор урожая ранних овощей. Германия, к примеру, ежегодно привлекала 300 тысяч работников из Польши и Румынии. Сейчас редис и клубнику убирать некому, и фермерские союзы призывают мобилизовать собственные ресурсы.

Недосчитались по патентам

Точную цифру, сколько иностранных рабочих трудилось в сезон на уральских полях, нам узнать не удалось. Большая часть этого рынка трудовых ресурсов теневая. Редкое предприятие оформляло квоты через ФМС. В основном рассчитывали на мобильные бригады гастарбайтеров. Для оценки кадровой дыры эксперты предлагают исходить из расчета, что на селе работало примерно 7 процентов приехавших на территорию региона трудовых мигрантов. В Свердловской области за 10 месяцев прошлого года официально - с разрешениями и патентами - зарабатывали на жизнь более 36,8 тысячи иностранных граждан. Если следовать формуле, то в АПК трудилось более 2,5 тысячи из них.

Сейчас каждое крестьянское хозяйство ищет свой способ латания этой дыры. Самый простой - сократить площади посевов, чтобы не оставить в земле урожай, если не хватит собственных сил. Такой сценарий, по мнению региональных властей, самый бесперспективный и нежелательный.

- Из-за коронавируса экономическая ситуация и так напряженная, поэтому необходимо вырастить и убрать максимум. Урожай будет востребован. При необходимости поможем, - заверил корреспондента "РГ" Дмитрий Лаптев, начальник отдела по работе с фермерами свердловского министерства агропромышленного комплекса и продовольствия.

Свой - чужой

Молодой фермер из Богдановичского района Денис Куликовский еще в январе, когда коронавирус покатился по миру, задумался, а не уменьшить ли площадь посевов картофеля? В хозяйстве рук всего ничего, в горячий сезон нанимали рабочих у полулегальных компаний, что разъезжали по районам. Но по условиям полученного гранта сокращать посевы фермер не имеет права, поэтому мысли такие отбросил и сделал ход железным конем: в феврале Денис с парой знакомых пошел на курсы трактористов, получил водительские права.

Эксперты уже проводят аналогию с ситуацией, в которой Россия оказалась после введения санкций. Только если в 2014-м сделали ставку на импортозамещение товаров, то сейчас придется экстренно искать и готовить профессионалов-аграриев.

- Для посевной мне необходимо десять трактористов. С трудом пятерых нашел в ближайших селах и уговорил поработать. Все уже пенсионеры, молодых специалистов нет. Молодые предпочитают ездить в город и работать там охранниками, - обрисовал положение генеральный директор агрофирмы "Шепилово" Эдуард Антипенко.

Хозяйствам надо морально готовиться к тому, что в ситуации дефицита кадров их стоимость будет расти

На сайте вакансий я на прошлой неделе насчитала не менее 60 запросов на трактористов из разных сельхозпредприятий региона. Специалистов ищут не только фермеры, но и крупные агропредприятия.

- У нас, конечно, штат механизаторов, но на пиковые сезоны всегда ищем дополнительные резервы, - пояснили в отделе кадров одного из крупнейших в Богдановичском районе СПК "Искра". - Охотно откликаются специалисты из других районов. Секрета особого нет: зарплату и премиальные платим хорошие.

В Министерстве сельского хозяйства РФ признают: сельхозпроизводителям надо морально готовиться к тому, что в ситуации дефицита кадров их стоимость будет расти. Если сейчас средняя зарплата механизатора на Урале около 15 тысяч рублей в месяц, то с повышением востребованности специалистов сумма может и удвоиться. Это неизбежно скажется на себестоимости выращенного урожая и в итоге на цене продуктов в магазинах.

Кстати, почувствовать перспективные изменения смогут даже студенты. На прошлой неделе после селекторного совещания с регионами в ведомстве было принято решение искать дополнительный кадровый резерв. В частности, подключить к сельхозработам не менее 11 тысяч студентов аграрных техникумов и вузов, а при необходимости даже спецконтингент ГУФСИН.

- Мы уже получили указания, и ребята готовы выводить тракторы в поля. Права на управление сложной сельхозтехникой в середине курса обучения получают все студенты инженерных факультетов. У вуза есть свое учебное хозяйство - более 260 гектаров, где сейчас тоже ведется подготовка к посевной. Готовы сотрудничать и с хозяйствами, у которых возникнут проблемы, - заверила "РГ" пресс-секретарь Уральского государственного аграрного университета Юлия Филимонова.

Между тем

Нет худа без добра: впервые на Урал не приехали иностранные рабочие, трудившиеся в пленочных теплицах. К деятельности этих полулегальных предприятий у надзорных ведомств из года в год возникали претензии. Главная - порча земель, уничтожение плодородного слоя, внесение неимоверного количества пестицидов и химикатов непонятного состава.