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23.04.2020 13:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проект ВСМ Челябинск - Екатеринбург заморожен из-за COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Работа над проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом приостановлена из-за пандемии коронавируса, сообщили в четверг в хозяйственном партнерстве "Уральская скоростная магистраль".

Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
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- В связи с ситуацией в стране и мире, необходимостью перераспределения финансовых и нефинансовых ресурсов с целью преодоления социально-экономического кризиса из-за распространения коронавирусной инфекции принято решение о заморозке проекта, - сообщила представитель ХП "УСМ" Кристина Барсегян. - Уверены, что после стабилизации ситуации в стране и наступления более благоприятной обстановки, проект вновь встанет на повестке дня, и новая команда даст новый импульс его развитию.

Как уже сообщала "РГ", проектом предлагалось построить новую двухпутную высокоскоростную железную дорогу с четырьмя промежуточными станциями в аэропорту Челябинска, Снежинске, Сысерти и аэропорту Кольцово. Расстояние между конечными станциями составляет около 218 километров. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планировалось в 2024 году. УСМ должна была сократить время пути между региональными столицами до 70 минут и стать "каркасом" большой Уральской агломерации.

Стоимость проекта, по предварительным оценкам, превышала 360 миллиардов рублей.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область COVID-19. Мы справимся!

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