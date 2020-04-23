Проект ВСМ Челябинск - Екатеринбург заморожен из-за COVID-19

Работа над проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом приостановлена из-за пандемии коронавируса, сообщили в четверг в хозяйственном партнерстве "Уральская скоростная магистраль".

- В связи с ситуацией в стране и мире, необходимостью перераспределения финансовых и нефинансовых ресурсов с целью преодоления социально-экономического кризиса из-за распространения коронавирусной инфекции принято решение о заморозке проекта, - сообщила представитель ХП "УСМ" Кристина Барсегян. - Уверены, что после стабилизации ситуации в стране и наступления более благоприятной обстановки, проект вновь встанет на повестке дня, и новая команда даст новый импульс его развитию.

Как уже сообщала "РГ", проектом предлагалось построить новую двухпутную высокоскоростную железную дорогу с четырьмя промежуточными станциями в аэропорту Челябинска, Снежинске, Сысерти и аэропорту Кольцово. Расстояние между конечными станциями составляет около 218 километров. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планировалось в 2024 году. УСМ должна была сократить время пути между региональными столицами до 70 минут и стать "каркасом" большой Уральской агломерации.

Стоимость проекта, по предварительным оценкам, превышала 360 миллиардов рублей.