Свердловчане подали более двух тысяч заявлений на кредитные каникулы

По данным Уральского главного управления Банка России, с 20 марта по 15 апреля жители Свердловской области подали 12 435 обращений об изменении условий кредитного договора. В том числе по новому закону о кредитных каникулах- 2083. Рассмотрено уже 1667 из них, в 44 процентах случаев банки приняли положительное решение.

Напомним, что 106-ФЗ вступил в силу 3 апреля. Согласно ему, на шесть месяцев отсрочки может претендовать заемщик, который из-за коронавируса оказался в тяжелой ситуации и потерял более чем 30 процентов дохода. Подать заявку можно по телефону горячей линии банка, в офисе или через "личный кабинет". Рассмотреть его должны в течение пяти дней.

Чаще всего на Урале кредитные каникулы одобряют ипотечникам (80 процентов рассмотренных заявок). По потребкредитам удовлетворено 43 процента обращений, по кредитным картам - 47 процентов, по автокредитам - 5. Основная причина отказа - превышение максимального размера займа, установленного Правительством России.

По одному и тому же кредиту можно приостановить платежи только один раз, но если у человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, несколько кредитов, отсрочки предоставят по каждому из них.

- Закон не ограничивает число договоров, по которым могут быть введены льготные периоды. При этом пакет подтверждающих документов может быть одним и тем же. Если заемщику необоснованно отказывают в предоставлении кредитных каникул, он может обратиться в интернет-приемную Банка России или по телефону горячей линии: 8-800-300-3000, - рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Подробности, как оформить кредитные каникулы и чем они отличаются от льготных программ 2019 года, читайте в "РГ-Неделя" от 29 апреля.

Справка "РГ"

Кредитные каникулы положены на все виды займов, если их выдали до 3 апреля 2020 года. При этом максимальная сумма, на которую можно получить отсрочку, по кредиткам составляет 100 тысяч рублей, по потребкредитам наличными - 250 тысяч. По автокредитам лимит составляет 600 тысяч, а по ипотеке зависит от того, где проживает заемщик. Для уральских регионов, к примеру, это два миллиона рублей.