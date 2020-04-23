Язва, которая занимала почти всю покрытую волосами часть головы, беспокоила жительницу области несколько лет, но лишь недавно женщина пришла к врачам.

Тюменские онкологи диагностировали новообразование, которое уже проросло в ткани под кожей, в кости черепа и даже в твердую мозговую оболочку. Единственным вариантом оставалось хирургическое удаление опухоли и поврежденных тканей. Чтобы избежать послеоперационных дефектов и связанного с ними физического и психологического дискомфорта, специалисты вместе с удалением опухоли выполнили и пластическое замещение.

- Учитывая, что для профилактики рецидива заболевания резекция проводится в пределах здоровых тканей, образовался достаточно большой дефект - около 20 сантиметров в диаметре. Мы сразу же выполнили сложную пластическую операцию с использованием двух кожно-мышечных лоскутов, которые взяли с грудной клетки и руки пациентки. Дополнительно мы использовали материал с бедра и живота, - рассказала завотделением Юлия Шубина.

Операция продолжалась более 14 часов, в ней были заняты три операционные бригады. Пациентке удалили 16-сантиметровую опухоль вместе с кожей, частью черепа и твердой мозговой оболочкой.

За самочувствием пациентки продолжают пристально наблюдать. Но уже сейчас врачи готовы сообщить, что операция прошла успешно: женщина находится в удовлетворительном состоянии.