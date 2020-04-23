Эта неделя, вероятно, запомнится как одна из самых драматичных в истории нефтяного комплекса планеты за последние полвека. Спотовая стоимость добываемой в США сланцевой нефти снижалась до отрицательных величин: продавцы готовы были доплачивать покупателям за черное золото, которое уже негде хранить. Следом за американской WTI падали до абсолютно неприемлемого уровня цены на североморскую Brent и российскую Urals. Между тем руководители отечественных компаний ТЭК с тяжелым сердцем готовятся к резкому сокращению добычи с 1 мая в рамках договора РФ со странами ОПЕК.

Коллапс спровоцирован коронавирусом. На автомобильных и воздушных трассах пусто. В ряде городов УрФО потребление бензина сократилось до 70 процентов. Один из крупнейших региональных аэропортов - тюменское Рощино - принимает в апреле вдесятеро меньше пассажиров, чем обычно, работает по графику сельского автовокзала: с 6 утра до 7 вечера. Нефтяные промыслы, обеспечивавшие триллионные поступления в казну, сегодня едва не убыточны.

Напомним, свыше половины добычи в РФ обеспечивают Югра, Ямал и Тюменская область, на территории которых большая часть залежей относится к трудноизвлекаемым. Хотя средняя себестоимость добычи в Западной Сибири несравнимо меньше, чем где-нибудь в Техасе, но с учетом текущих и долгосрочных капитальных расходов, трат на транспортировку конечная цена возрастает в несколько раз. Рыночная стоимость Urals с 15 марта по 14 апреля, по информации минфина, составила 19 долларов за баррель. Опускалась даже до 10-ти. Между тем бюджет РФ и главных нефтяных регионов верстались исходя из расчета 60 долларов за "бочку". Вероятно, расходы придется урезать.

Правительства субъектов тюменской "матрешки" пока не готовы раскладывать карты секвестра - надеются, что во второй половине года ситуация выправится. Губернатор Югры Наталья Комарова (правда, еще до последних потрясений на рынке) выражала уверенность в ударопрочности окружного бюджета, имеющего 53 миллиарда рублей переходящих остатков. Единственный углеводородный продукт, который по-прежнему обеспечивает твердые поступления в казну - бензин, поскольку в его стоимости доля налогов превышает 60 процентов. Но продажи ГСМ рухнули, оптовики торгуют ими себе в убыток, а перерабатывающие заводы опасаются банкротства и просят о господдержке.

Россия обязалась в два предстоящих месяца сократить объем добычи на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Чуть ли не на четверть меньше февральского уровня, беспрецедентно крутая горка. Нефтегазодобывающие компании должны пропорционально снизить добычу, больше всех сминусуют объемы киты отрасли - "Роснефть" и "Лукойл". Крайне болезненный для них вопрос: каким образом и где притормаживать либо замораживать производственный процесс? В Саудовской Аравии, США приостановка работы почти безболезненна технологически и сравнительно дешева. А вот в Западной Сибири, где самотеком нефть, за редким исключением, давно не идет, консервация каждой скважины мало того что обойдется в копеечку, она рискованна - возобновить добычу будет крайне сложно. По словам известного аналитика топливно-энергетического рынка Михаила Крутихина, при средней суточной производительности скважины в 9,5 тонны придется, возможно, зацементировать десятки тысяч таких объектов.

Отраслевые игроки, считай, в цугцванге, и иного выхода нет, кроме падения. По мнению главы "Газпром нефти" Александра Дюкова, второй квартал будет крайне сложным, летом активность бизнеса пойдет по нарастающей, осенью спрос на нефть может достичь докризисного уровня, и к концу года цена поднимется, вероятно, до желанных 40-45 долларов за баррель. Государство обещает подставить нефтяникам плечо. В первую очередь им снизят экспортную пошлину - сразу в 7,6 раза.

Прямая речь

Александр Новак, министр энергетики РФ:

- Мы обсудили с руководителями компаний текущую ситуацию на рынке, а также те решения, которые приняты в рамках соглашения ОПЕК+. Они поддержали его параметры и считают, что необходимо в ближайшие два месяца принять радикальные меры по балансировке рынка. В общей сложности сокращение мировой добычи в мае-июне может составить от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки. Важно, чтобы все страны проявили солидарную позицию по мерам стабилизации ситуации на нефтяных рынках.