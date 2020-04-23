Экстремальные условия тотальной дистанционки и самоизоляции неожиданно открыли новые ресурсы взаимоотношений между государством и обществом. Как оказалось, многие вопросы можно решать гораздо быстрее и эффективнее. Теперь нас ждут исключительно по записи в четко обозначенное время, а где-то вообще готовы решать вопросы удаленно - по Интернету или телефону.

Еще недавно уральцы считали долгое ожидание в очереди в МФЦ неизбежным. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Заведующий кафедрой теории и социологии управления УИУ РАНХиГС Александр Ваторопин объясняет: переход к информационному обществу - процесс не одномоментный, а постепенный.

- До определенного времени многие вещи просто в голову не приходили, - говорит доктор социологических наук. - Вспомните, как развивался сервис госуслуг: новые появлялись в соответствии с запросом общества. К тому же нужно было обеспечить организации оборудованием, провести быстрый Интернет - это процесс долгий и затратный. Вероятно, раньше какие-то перемены были невозможны в силу экономических причин.

Сами чиновники утверждают, что их подходы не изменились. Официальные структуры, как и раньше, работают в русле ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", который предусматривает и дистанционный способ обращения, и электронный документооборот между ведомствами. Но из-за эпидемиологических ограничений число граждан, которые лично приходят в госучреждение, резко снизилось, а количество обращений за услугами в электронном виде значительно возросло.

- То есть пандемия не столько стимулировала органы власти к новому режиму работы, сколько заставила использовать уже существующие механизмы. Электронные услуги можно было получить в самых разных сферах и раньше, просто сейчас в полной мере раскрылись их возможности, стала очевидна польза в условиях борьбы с инфекцией, - подчеркивает глава департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

Примечательно, что дополнительных вложений в расширение функционала того же портала госуслуг не требуется, по крайней мере, пока: все базовые возможности обеспечиваются существующими механизмами, и весьма неплохо.

Нас ждет конкуренция между дистантными формами общения и непосредственными. И не факт, что первые победят

Нормативная база, отмечает глава ведомства, тоже постепенно дорабатывается. Сейчас акцент делается на совершенствовании административных регламентов предоставления госуслуг - идет их подстройка под нужды заявителей, требования законодательства и новые возможности портала госуслуг, МФЦ. В итоге снимаются лишние барьеры и сокращаются сроки.

Еще на повестке дня - расширение перечня услуг и сервисов. Упор делают на реализацию реестровой модели, когда результатом становится не бумажный документ, а запись в электронной базе. Другие направления: проактивность (услуги, которые автоматически оказываются государством гражданину без подачи им заявления), экстерриториальность, многоканальность.

- Мы получили стимул для дальнейшей информатизации, - рассуждает Александр Ваторопин. - При всем негативе, который несет коронавирус, это, пожалуй, очень позитивный момент. Кстати, у китайцев есть два иероглифа для понятия "кризис": один означает "все плохо", а второй - "быстрое развитие".

Однако сохранится ли эта тенденция, когда опасность останется в прошлом? Ведь привычка к волоките формировалась веками. Эксперты считают, что это в большей степени зависит от граждан, чем от чиновников.

- Мы, как и многие другие учреждения, остановили прием населения, обращения принимаем через сайт или по телефонам. Сложно сказать, как будет потом, - рассуждает замруководителя Госинспекции труда в Свердловской области Михаил Балакин. - Возможно, люди оценят легкость дистанционных обращений. Если граждане решат, что так лучше, значит, так и будет. А кто-то продолжит ходить на прием: некоторым ведь нужно не столько получить услугу, сколько поговорить.

- Я уверен, что и представители госструктур, и заявители сделают выводы. Органы власти проведут работу по устранению неполадок или даже апгрейд систем для обновления и совершенствования процессов. Надеюсь, что граждане также оценят преимущества и удобство пользования единым порталом госуслуг, - говорит Юрий Гущин.

В будущем процесс внедрения цифрового взаимодействия не остановится, хотя будет не таким энергичным, предполагает Александр Ваторопин.

- Сегодня многие вещи делаются непродуманно: решения принимаются на бешеной скорости, потом некоторые придется отменять. Тем не менее мы получили толчок к развитию, а инерция сохранится, - уверен ученый. - Думаю, нас ждет довольно долгий период конкуренции между дистантными формами общения и непосредственными. И не факт, что первые победят. Здорово, если благодаря технологиям жизнь станет проще и удобнее. Но не стоит противопоставлять одно другому, пусть дополняют друг друга.

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