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22.04.2020 20:02
Проект: В регионах

Самозанятые в изоляции

Микробизнес получит те же меры поддержки, что и МСБ
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 89(8143)
С января 2020-го самозанятые уральцы получили возможность легализоваться и уплачивать налог на профессиональный доход (НПД). Сейчас новоиспеченные предприниматели, как и их более опытные собратья, оказались в непростой ситуации. Как они справляются со сложностями, выяснял корреспондент "РГ".
Фото: Istock
На самозанятых распространят меры поддержки малого бизнеса

С самого начала карантина государство планомерно вводит меры, призванные поддержать малый и средний бизнес: льготные займы, кредитные каникулы, налоговые послабления... Самозанятых все это до некоторых пор не касалось. Законопроект, направленный на поддержку микробизнеса, принят в первом чтении 17 апреля. Согласно ему теперь плательщики НПД смогут рассчитывать на помощь государства так же, как ИП и юрлица.

Между тем это уже довольно многочисленная категория: по данным областного управления ФНС на 1 апреля 12 348 свердловчан зарегистрировались в качестве плательщиков НПД (для сравнения: на 1 марта их было 8,5 тысячи). Спектр оказываемых самозанятыми услуг очень широк, поэтому и кризис затронул их в разной степени.

У статуса самозанятого есть огромный плюс: НПД платят только по факту поступления средств на счет

- Скажу честно, положение сложное, ведь простой мне никто не оплачивает. Еще и материалы дорожают с каждым днем. Профессиональные бьюти-магазины очень сильно подняли цены. Набор перчаток подорожал с 490 до 700 рублей. Антисептики для рук, которые продавались по 450-600 рублей, теперь уже 900-1350. Аренда рабочего места в салоне съедает четверть прибыли, поэтому убытки будут колоссальными, - рассказывает Алина Базарова, мастер ногтевого сервиса.

Тем не менее Алина решила цены до лета не поднимать: не всем удалось сохранить заработок в период самоизоляции, а значит, и платежеспособных клиентов станет меньше.

- Многие из нас привыкли хорошо и стабильно зарабатывать. Сейчас же случился настоящий коллапс, - вздыхает фотограф Дмитрий Казаковцев. - Единственным выходом я посчитал продажу сертификатов на фотосъемку с отложенным сроком действия и большой скидкой. Но и такие методы не работают: фотосъемку за 2,5 тысячи вместо пяти раньше бы с руками оторвали, а теперь люди выжидают.

Единственная сфера, которая почти не пострадала, - образование. Некоторые репетиторы даже оказались в выигрыше.

- Теперь веду занятия только по скайпу. Число клиентов увеличилось, хотя давно не даю нигде рекламу. У людей появилось больше времени. Раньше за час занятий брала по 700 рублей, сейчас уже тысячу. И дело не в жадности, а в том, чтобы отфильтровать поток, - рассказала Мария, преподаватель английского и немецкого языков.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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Горячие времена настали и у преподавателей тех предметов, по которым чаще всего сдают ЕГЭ: воспользовавшись свободным временем, одиннадцатиклассники хотят увеличить шансы на поступление в вузы.

Как отмечают эксперты, у самозанятых есть возможность даже кризис обернуть в свою пользу. Тем более что у этого статуса есть огромный плюс: в отличие от юрлиц и индивидуальных предпринимателей, налог на профессиональный доход платят только по факту поступления средств на счет.

- Если в налоговом периоде физическое лицо не получило доход от реализации товаров, работ или услуг, налоговой базы по НПД не возникает и сумма исчисленного налога за этот период составит ноль рублей, - уточнила начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Свердловской области Юлия Смирнягина.

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Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область COVID-19. Мы справимся!

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