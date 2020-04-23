Ученые предложили обеззараживать продукты холодной плазмой

Новый способ обеззараживания продуктов запатентовали ученые ЮУрГУ. По их мнению, обработка холодной плазмой считается экологически чистой, а поэтому безопасной.

Изобретение пригодится на сельскохозяйственных предприятиях и поможет им выпускать безопасные и полезные продукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на изобретателей.

Отмечено, что плазма не влияет ни на вкус, ни на качество продукта. Ей можно обрабатывать и фрукты, и зерно, и упаковки. Преимущество разработки в том, что химические вещества могут проникнуть в продукты и организм человека, навредив ему, а в случае с плазмой такого не будет. Из-за того, что это вещество уничтожает организмы при низких температурах, оно не влияет на матрицу продукта.

- Холодная плазма - это частично ионизированный газ (доля заряженных частиц в газе составляет около одного процента) с температурой 30-40 градусов. Ее поток уничтожает патогенные микроорганизмы, бактерии, вредные примеси и опасные отравляющие вещества в пищевом сырье, воде, на любых поверхностях, - говорится в сообщении агентства.