На недавней пресс-конференции застройщики Свердловской области заявили, что, несмотря на общую нестабильность в экономике, не ожидают резкого снижения объемов строительства и ввода жилья в 2020 году. Следовательно, будут загружены заказами и предприятия стройиндустрии региона. А готовы ли они удовлетворить спрос, учитывая, что прошлогодний показатель ввода жилья стал рекордным - 2,4 миллиона квадратных метров? В первую очередь речь идет о главном продукте, без которого невозможно ни монолитное строительство, ни изготовление железобетонных конструкций, - цементе.

- Начиная с 2015-го до второй половины 2018 года в РФ наблюдалось стабильное снижение объемов производства и потребления цемента. В целом за пять лет его потребление сократилось на 24 процента, в результате средняя загрузка производственных мощностей снизилась до 51 процента. Однако в 2019 году в стране возобновился рост, обусловленный активизацией строительного комплекса, - характеризует ситуацию Алексей Семенов, генеральный директор компании "ГС-Эксперт", специализирующейся на исследованиях и мониторинге рынков минерального сырья и стройматериалов.

По данным объединения "Союзцемент", в прошлом году производство цемента в России увеличилось на 7,5 процента - до 57,6 миллиона тонн. Причем Уральский округ - в числе лидеров: здесь рост составил 8,9 процента, а объем производства превысил потребление (5838 и 5670 тысяч тонн соответственно).

Установка современного оборудования и переход на европейские стандарты сделали уральское предприятие лидером отрасли

По словам Семенова, Урал традиционно является одним из крупных региональных цементных кластеров. Сегодня в УрФО шесть действующих цемзаводов полного цикла и еще один строится. Крупнейший производитель - SLK Cement, на долю которого приходится до 60 процентов изготовляемого в УрФО цемента.

Отметим, по итогам 2019 года SLK Cement входит в пятерку российских лидеров отрасли и является одним из основных мировых производителей и крупнейшим российским экспортером тампонажных цементов, используемых в нефтегазодобыче. Но львиная доля продукции компании - различные строительные цементы высокого качества.

SLK Cement - это новый бренд производителя, давно известного на рынке. Его основное предприятие, завод "Сухоложскцемент", работает с 1972 года. А с 1977-го, когда он вышел на проектную мощность, город Сухой Лог превратился в цементную столицу Урала. В 1992-м предприятие акционировали, а через два года его акционером стала немецкая компания "Дюккерхофф", позже вошедшая в состав международной корпорации Buzzi Unicem. Это открыло новую страницу истории предприятия: строительство технологической линии мощностью 1,3 миллиона тонн цемента в год, установка эффективного современного оборудования и переход на европейские стандарты в области технологии, контроля качества, защиты окружающей среды, менеджмента сделали уральское предприятие безусловным лидером отрасли.

- Продукция, выпускаемая заводами SLK Cement, отвечает высоким международным требованиям к качеству и обладает превосходными техническими параметрами и высокой стабильностью, благодаря чему наш цемент может использоваться для промышленного, коммунального и дорожного строительства, а также для производства готовых смесей, сборных железобетонных и различных бетонных конструкций, - рассказывает генеральный директор SLK Cement Андрей Иммореев.

Сегодня компания входит в состав Восточного дивизиона "Дюккерхофф" корпорации Buzzi Unicem. О реорганизации и создании нового бренда - SLK Cement - было объявлено в декабре 2019-го. В составе компании три предприятия: в Сухом Логу Свердловской области, в Коркино (поселок Первомайский) Челябинской области и в Омске.

В частности, "Сухоложскцемент" поставляет продукцию на рынки Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Омской областей, ХМАО и ЯНАО, выпуская девять марок общестроительного цемента и пять видов тампонажного, что позволяет удовлетворить практически любые запросы партнеров. С использованием сухоложского цемента, в частности, только в 2019 году возводились такие знаковые объекты, как первая очередь "ЗапСибНефтехима" и аэропорт в Тобольске, участки федеральной автодороги М5, аэропорт в Челябинске и ряд других. За последние 3,5 года в развитие производства инвестировано более 4,5 миллиарда рублей, и у компании большие планы, в том числе касающиеся совершенствования логистики для более полного удовлетворения запросов заказчиков.

- В настоящий момент у нас есть резервы: производственные мощности "Сухоложскцемента" позволяют выпускать до 3,6 миллиона тонн продукции в год, спрос 2020-го до коронавируса оценивался чуть менее трех миллионов тонн. Основные марки строительного цемента в нашем портфеле - класса прочности 42,5 (некоторые по старинке называют его "пятисотым"), производим и цемент марки 52,5. То есть 600-700 тысяч тонн продукции завод может дополнительно поставить на местный рынок, - говорит директор завода "Сухоложскцемент" Ян Нишвитц.

Помимо Свердловской и Челябинской областей предприятие обеспечивает "хлебом строительства" Тюменскую область: завод находится всего в 250 километрах от столицы региона, не имеющего своих цементных мощностей из-за отсутствия сырья. Важно отметить еще такой момент: по данным Росстата, цены на цемент в УрФО являются самыми низкими в стране.

Между тем

Эксперты уверены, что итоговая цена жилья на самом деле мало зависит от колебаний цен на стройматериалы. Как отмечает директор компании "Привилегия", член экспертного совета СРО "Уральское объединение строителей" Анатолий Цалюк, в себестоимости квадратного метра доля материалов составляет не более 20 процентов, а изменение цены цемента дает колебание итоговой стоимости в пределах 0,8-2 процента. Все в итоге решает рынок, констатирует эксперт.