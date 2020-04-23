В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек. Резкий рост произошел из-за выявленного очага в городской больнице Златоуста, сообщил в четверг на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

- В Златоусте из-за ошибок оказании медпомощи возник массовый очаг заражения COVID-19 в одном из корпусов городской больницы, - пояснил губернатор. - Заболели сразу 44 человека. Сейчас корпус закрыт на карантин. У всех, контактировавших с больными и медперсоналом взяты анализы. Разработан и реализуется план локализации очага. Проводится эпидемиологическое расследование.

Для оказания медицинской помощи населению Златоуста минздрав региона направит в город врачей из областных клиник Челябинска.

Число заболевших в регионе достигло 173 человек.