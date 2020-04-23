Отдел полиции в Миассе закрыли на карантин

Личный состав отдела полиции "Южный" в городе Миассе Челябинской области отправлен на самоизоляцию из-за угрозы распространения COVID-19. Общественный порядок на его территории поддерживают коллеги из ближайших территориальных органов внутренних дел и полицейского главка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

- Передислокация сил носит временный характер и связана с нахождением на режиме изоляции сотрудников отдела полиции "Южный" в рамках проводимых мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, - пояснили в пресс-службе главка региона. - Сейчас полицейские находятся под наблюдением специалистов медико-санитарной части ГУ МВД области по месту пребывания. В административном здании отдела полиции специализированными службами проведены дезинфекционные мероприятия.

Служебная нагрузка по поддержанию общественного порядка временно распределена на личный состав отдела полиции по городу Миассу и отдела полиции "Северный". Кроме того, развернут временный передвижной пункт полиции. За безопасностью дорожного движения следят экипажи областного полка ДПС.

Оперативная обстановка на территории городского округа остается стабильной и контролируемой, отметили в полиции.