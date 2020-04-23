В Екатеринбурге из-за COVID-19 отменили майские шествия и Парад Победы

Традиционные майские шествия и парад Победы в Екатеринбурге в этом году не состоятся. Причина - распространение коронавирусной инфекции.

Как отметил замначальника полиции (по охране общественного порядка) городского управления МВД Александр Дмитриев, эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в традиционное празднование Дня весны и труда и Дня Победы.

Так, митинги и шествия 1 мая не состоятся, хотя местные профсоюзы все же планируют этот день отметить разными акциями в формате флешмоба.

Не состоится и парад войск, который обычно собирает в центре Екатеринбурга тысячи горожан. "Однако, отмечать этот святой для всех праздник будут обязательно, - подчеркивают в пресс-службе мэрии. - В первую очередь, горожане поздравят с 75-летием Великой Победы всех ветеранов и тружеников тыла. Планируется проведение еще ряда мероприятий, посвященных дате".

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