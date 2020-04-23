В Екатеринбурге волонтеры получили штрафы за нарушение самоизоляции

Постановления о несоблюдении особого режима выписали двум уральцам, которые несли продукты в штаб по сбору помощи для нуждающихся.

Штаб по сбору продуктов создал автор проекта #немузеймусора Илья Капустин, сотрудники идею поддержали. Недавно активисты зарегистрировались на сайте "Мы вместе" и приступили к работе. Цель - принимать благотворительную помощь, формировать наборы и раздавать людям, оказавшимся в сложных экономических условиях.

- К нам обращаются и одинокие мамы с детьми, и пенсионеры, и студенты - ребята из других городов, которые до карантина работали в ресторанах, а сейчас потеряли работу и сидят в общежитии. Мы помогаем абсолютно всем, - рассказала "РГ" одна из идеологов волонтерского объединения Яна Трудкова.

Сейчас у штаба в работе 17 заявок на помощь, более ста благотворителей, поучаствовавших в сборе продуктов и товаров первой необходимости, и порядка 600 килограммов пожертвований, среди которых есть и неожиданные - например, постельное белье. Добровольцы-предприниматели сотрудничают с волонтерским движениям ОНФ - передают им продуктовые наборы, в состав которых входят крупы, мука, консервы, чай, сахар, соль, макароны. Активисты также формируют наборы самостоятельно - по заявкам обратившихся: кому-то подгузники, кому-то банку тушенки и пачку гречки, а кому-то корм для кошки или собаки. Нуждающиеся могут прийти за продуктами и вещами сами или попросить привезти их на дом. Количество обращений не ограничено.

- Мы попросили ОНФ и Екатеринбургскую городскую думу помочь нам с легализацией деятельности: нужны документы, разрешения, которые позволят свободно передвигаться по городу и нам, и благотворителям, которые несут продукты, и тем, кто нуждается в помощи. Новость о постановлениях о нарушении самоизоляции разлетелась быстро, и люди попросту боятся идти к нам - к тому же, помещение у нас в центре города, где много полицейских патрулей. Нам очень хочется, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее и максимально мирно: у нас есть возможность помогать другим, есть отработанные схемы. Мы посмотрели: никто в стране не делает то, что мы. Создавать нечто подобное на уровне государства долго и дорого, к тому же у государства сейчас совсем другие заботы. Мы готовы взять эту работу на себя, - говорит Яна Трудкова.

Один на один со своей проблемой добровольцы-предприниматели не останутся. Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин пообещал озвучить ее на заседании городского оперативного штаба по коронавирусу.

- Сейчас как никогда большое число активистов помогают старшему поколению, малоимущем семьям, инвалидам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной ситуации, и, конечно, их инициативу необходимо поддержать, а не создавать дополнительные препятствия. Я лично благодарен всем, кто в это сложное время остался неравнодушен к своим соседям, родственникам и просто незнакомым людям. Помимо обсуждения вопроса на городском оперативном штабе в ближайшее время попрошу Евгения Куйвашева помочь создать условия для работы активистов, которые по собственной инициативе прилагают усилия для помощи согражданам, - сказал Игорь Володин.

Помочь активистам продуктами и вещами, а также оставить заявку на помощь можно по телефону +7 (996) 176-75-16, или через аккаунты в ВКонтакте и Instagram.

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