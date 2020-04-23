В Екатеринбурге волонтеры получили штрафы за нарушение самоизоляции

Новости

Разведка США не нашла доказательств искусственного происхождения COVID-19 11:23
Подозреваемый в подготовке массового убийства тюменец помещен в психстационар 11:21
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом 11:18
Disney готовит "полностью женский" сериал по "Звездным войнам" 11:17
40 морякам загранплавания разрешили вернуться в Крым через обсерватор 11:15
В Выборге нашли старинные изразцы с символами шведского могущества 11:14
Власти сообщили, когда введут пропускной режим в Челябинской области 11:13
Минпросвещения: Телеуроки охватят до пяти миллионов школьников 11:11
Школы Крыма компьютеризируют 11:10
Больница в Коммунарке получила лекарства на 39 млн рублей 11:07
Ford представил электрический Mustang. Он очень мощный и быстрый 11:01
Приморец неделю проходил с застрявшей в горле рыбной костью 11:00
"Аэрофлот" сократит количество полетов в мае 10:57
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом 10:56
В Кировской области арестованы братья, избившие фельдшера "скорой" 10:56
Японцы сняли новый мультфильм с Чебурашкой и Крокодилом Геной 10:55
В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу 10:53
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая 10:51
Госсекретарь США призвал сменить руководство ВОЗ 10:50
В ДНР установили памятник Чехову 10:50
В Москве от коронавируса вылечились уже 2448 человек 10:49
В Иркутской области спасли пропавших на зимнике водителей и ребенка 10:48
В Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку 10:46
В Киргизию разрешили въезд иностранным специалистам 10:44
В Москве рассказали, куда пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 11:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге волонтеры получили штрафы за нарушение самоизоляции

Текст: Ольга Штейн
Постановления о несоблюдении особого режима выписали двум уральцам, которые несли продукты в штаб по сбору помощи для нуждающихся.

Штаб по сбору продуктов создал автор проекта #немузеймусора Илья Капустин, сотрудники идею поддержали. Недавно активисты зарегистрировались на сайте "Мы вместе" и приступили к работе. Цель - принимать благотворительную помощь, формировать наборы и раздавать людям, оказавшимся в сложных экономических условиях.

- К нам обращаются и одинокие мамы с детьми, и пенсионеры, и студенты - ребята из других городов, которые до карантина работали в ресторанах, а сейчас потеряли работу и сидят в общежитии. Мы помогаем абсолютно всем, - рассказала "РГ" одна из идеологов волонтерского объединения Яна Трудкова.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Волонтеры купили кровать для пожилой петербурженки

Сейчас у штаба в работе 17 заявок на помощь, более ста благотворителей, поучаствовавших в сборе продуктов и товаров первой необходимости, и порядка 600 килограммов пожертвований, среди которых есть и неожиданные - например, постельное белье. Добровольцы-предприниматели сотрудничают с волонтерским движениям ОНФ - передают им продуктовые наборы, в состав которых входят крупы, мука, консервы, чай, сахар, соль, макароны. Активисты также формируют наборы самостоятельно - по заявкам обратившихся: кому-то подгузники, кому-то банку тушенки и пачку гречки, а кому-то корм для кошки или собаки. Нуждающиеся могут прийти за продуктами и вещами сами или попросить привезти их на дом. Количество обращений не ограничено.

- Мы попросили ОНФ и Екатеринбургскую городскую думу помочь нам с легализацией деятельности: нужны документы, разрешения, которые позволят свободно передвигаться по городу и нам, и благотворителям, которые несут продукты, и тем, кто нуждается в помощи. Новость о постановлениях о нарушении самоизоляции разлетелась быстро, и люди попросту боятся идти к нам - к тому же, помещение у нас в центре города, где много полицейских патрулей. Нам очень хочется, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее и максимально мирно: у нас есть возможность помогать другим, есть отработанные схемы. Мы посмотрели: никто в стране не делает то, что мы. Создавать нечто подобное на уровне государства долго и дорого, к тому же у государства сейчас совсем другие заботы. Мы готовы взять эту работу на себя, - говорит Яна Трудкова.

Свердловские промышленники собрали 30 млн рублей на борьбу с COVID-19
Промышленники привезут на Урал аппараты ИВЛ и тесты на COVID-19

Один на один со своей проблемой добровольцы-предприниматели не останутся. Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин пообещал озвучить ее на заседании городского оперативного штаба по коронавирусу.

- Сейчас как никогда большое число активистов помогают старшему поколению, малоимущем семьям, инвалидам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной ситуации, и, конечно, их инициативу необходимо поддержать, а не создавать дополнительные препятствия. Я лично благодарен всем, кто в это сложное время остался неравнодушен к своим соседям, родственникам и просто незнакомым людям. Помимо обсуждения вопроса на городском оперативном штабе в ближайшее время попрошу Евгения Куйвашева помочь создать условия для работы активистов, которые по собственной инициативе прилагают усилия для помощи согражданам, - сказал Игорь Володин.

Помочь активистам продуктами и вещами, а также оставить заявку на помощь можно по телефону +7 (996) 176-75-16, или через аккаунты в ВКонтакте и Instagram.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России изменились правила покупки билета на поезд
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции